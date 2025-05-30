Άφαντοι παραμένουν οι τρεις Τούρκοι μαφιόζοι που άνοιξαν πυρ κατά οχήματος της ΕΥΠ το απόγευμα της Τρίτης στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα, οι τέσσερις αξιωματούχοι της ΕΥΠ που συμμετείχαν στο περιστατικό κατέθεσαν σήμερα στους συναδέλφους τους, στη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδόθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάθεση του ανθυπαστυνόμου, που ήταν και εκείνος που επέβαινε στο αυτοκίνητο που δέχτηκε τα πυρά από τους Τούρκους υπηκόους. Στην κατάθεσή του περιέγραψε λεπτομερώς τα όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα δίνοντας παράλληλα μια λεπτομέρεια που δεν ήταν γνωστή μέχρι τώρα.

Όπως είπε, μόλις είδε το γκρι τζιπ των Τούρκων να σταματάει στο βενζινάδικο, ακινητοποίησε και εκείνος το δικό του όχημα περίπου 300 μέτρα πριν το βενζινάδικο. Όταν είδε τον έναν από τους τρεις επιβαίνοντες να κατευθύνεται προς το μέρος του, έβαλε μπρος και ανέπτυξε ταχύτητα περνώντας μπροστά από το γκρι τζιπ. Τότε δέχτηκε τους τρεις πυροβολισμούς.

Σημαντική λεπτομέρεια όπως είπε, ήταν ότι όταν προσπάθησε να φύγει από το σημείο διέκρινε από το καθρέφτη το γκρι όχημα των δραστών να κινείται προσωρινά παράλληλα με το δικό του όχημα, σαν να προσπαθεί κατά κάποιο τρόπο να τον καταδιώξει.

Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει ο αξιωματούχος της ΕΥΠ όσο και οι αστυνομικοί, είναι ότι οι δράστες προσπάθησαν να διακρίνουν ποιος ήταν στη θέση του οδηγού, σε μια προσπάθεια να τον αναγνωρίσουν. Στη συνέχεια η καταδίωξη διεκόπη.

Γιατί δεν έκαναν χρήση όπλων οι πράκτορες;

Παράλληλα, ένα από τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι γιατί οι πράκτορες της ΕΥΠ δεν χρησιμοποίησαν τα όπλα τους μόλις δέχτηκαν επίθεση παρά το γεγονός ότι ήταν οπλισμένοι και φορούσαν αλεξίσφαιρα γιλέκα.

Όπως φαίνεται, λοιπόν, δεν το έκαναν διότι δεν έκριναν πως έπρεπε να αντιδράσουν με αυτόν τον τρόπο.

Το ανθρωποκυνηγητό από τις Αρχές για τον εντοπισμό τους συνεχίζεται ωστόσο εντείνεται η ανησυχία ότι έχουν διαφύγει από τη χώρα.

