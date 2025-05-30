Τροχαίο- Νέος Βουτζάς: Δύο επιβάτες μηχανής σοβαρά τραυματίες

Eνας άνδρας ηλικίας 36 ετών και η συνεπιβάτιδά του στη μηχανή, ηλικίας 30 ετών, είναι τα δύο άτομα που τραυματίστηκαν σοβαρά στο τροχαίο που έγινε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής στον Νέο Βουτζά, στο ύψος του ΕΦΚΑ, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με όσα είπαν αυτόπτες μάρτυρες στη Marathon Press, η μηχανή καρφώθηκε με μεγάλη ταχύτητα στο ένα ΙΧ και αυτό με τη σειρά του συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα.

Ο οδηγός και η συνεπιβάτιδά στη μηχανή έπεσαν με σφοδρότητα στο οδόστρωμα της λεωφόρου Μαραθώνος και έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Αμφότεροι έχουν υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αφού δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες από μαθητές του ΕΠΑΛ Ραφήνας, αλλά και τραυματιοφορέα του ΕΚΑΒ που έφτασε πολύ γρήγορα στο σημείο με τη μηχανή του, παρελήφθησαν από δύο ασθενοφόρα και έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Κρατικό. Και οι δύο ήταν εν ζωή όταν έφυγαν από το σημείο που έγινε το τροχαίο.

Για αρκετή ώρα, η Μαραθώνος έκλεισε από το ύψος της Χρυσοστόμου Σμύρνης και η κυκλοφορία των οχημάτων γινόταν από τον παράδρομο.

