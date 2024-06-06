Τρία σακουλάκια τα οποία περιείχαν ποσότητα κάνναβης, περίπου ένα ενάμισι γραμμάριο το καθένα από αυτά, βρέθηκαν στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, στην οδό Αγόρου, στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχει γίνει καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως από τη διευθύντρια του σχολείου του Βρεφοκομείου και είναι σε εξέλιξη προανάκριση από την Αστυνομία.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Ακροπόλεως.

Πηγή: skai.gr

