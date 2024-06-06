Βαρύ πένθος για τον Αλέξη Χαρίτση: Πέθανε ο πατέρας του, Βύρωνας

Πέθανε χθες βράδυ, μετά από θαρραλέα μάχη με τον καρκίνο, ο Βύρωνας Χαρίτσης, πατέρας του Αλέξη Χαρίτση.

Η Νέα Αριστερά αποχαιρετά «με σεβασμό και συγκίνηση τον Βύρωνα Χαρίτση κι εκφράζει τα συλλυπητήρια της στην οικογένεια και τους αγαπημένους του». «Στεκόμαστε με αγάπη στο πλευρό του συντρόφου Αλέξη που όλο αυτό το διάστημα οδήγησε άψογα την προεκλογική μάχη σε μια τρομακτικά δύσκολη προσωπική στιγμή για τον ίδιο», σημειώνει.

Όπως αναφέρεται, ο Βύρωνας Χαρίτσης γεννημένος το 1943 διήνυσε την πορεία της ζωής του με ήθος, ευπρέπεια και εντιμότητα. Άνθρωπος καλλιεργημένος και ευγενής, εργάστηκε με επιτυχία ως πολιτικός μηχανικός. Παντρεύτηκε την Ελένη Τσαπραλή και έκαναν δύο παιδιά, τον Αλέξη και τον Βασίλη. Με την Αριστερά συναντήθηκε στα νεανικά χρόνια του, διαμορφώνοντας έναν πολιτικό δεσμό που νοηματοδότησε τη ζωή του. Από τη Δημοκρατική 'Αμυνα πέρασε στο ΠΑΣΟΚ και από εκεί στη Σοσιαλιστική Πορεία με τον Νίκο Κωνσταντόπουλο. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συνασπισμού και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ. Παρέμεινε μέχρι τέλους ενεργός αριστερός πολίτης.

Ο Αλέξης Χαρίτσης ακύρωσε όλες τις σημερινές προεκλογικές δραστηριότητές του.Λεπτομέρειες για την νεκρώσιμη τελετή του Βύρωνα Χαρίτση θα ανακοινωθούν μέσα στην ημέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

