Για σύσταση συμμορίας, ληστεία και εκβίαση κατηγορούνται τέσσερις ανήλικοι που συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων. Οι ανήλικοι, ηλικίας οι δύο 15 χρονών, ο ένας 14 και ο τελευταίος 13, είχαν στοχοποιήσει έναν 14χρονο μαθητή Γυμνασίου στα Ιωάννινα.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, από τις αρχές του προηγούμενου μήνα, οι κατηγορούμενοι σε καθημερινή σχεδόν βάση εξανάγκαζαν τον συμμαθητή τους με απειλές για τη σωματική του ακεραιότητα, να τους παραδίδει χρηματικά ποσά, τα οποία συνολικά ανέρχονται στο ύψος των 400 ευρώ.

Οι απειλές στον 14χρονο ήταν καθημερινές μέχρι την ώρα που δεν άντεξε άλλο και ζήτησε βοήθεια.

Έτσι το πρωί της Τετάρτης η Ασφάλεια έχοντας όλα τα στοιχεία προχώρησε στη σύλληψη των τεσσάρων ανηλίκων. Παράλληλα συνελήφθησαν και οι μητέρες τους οι οποίες κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν τα κινητά τους τηλέφωνα, ενώ άπαντες οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

