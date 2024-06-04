Μία πολύ προσωπική στιγμή της Αλίκης Βουγιουκλάκη – μία αδημοσίευτη φωτογραφία – πόσταρε σήμερα ο γιος της αείμνηστης σταρ, Γιάννης Παπαμιχαήλ, με αφορμή τα γενέθλιά του.

Σε αυτή εμφανίζεται η Αλίκη Βουγιουκλάκη στο χειρουργικό κρεβάτι του μαιευτηρίου, λίγο πριν γεννήσει με καισαρική τομή.

«Η μητέρα μου στις 4 Ιουνίου του 1969 ημέρα της γέννησής μου, στο χειρουργείο λίγο πριν την επέμβαση καισαρικής τομής», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Γιάννης Παπαμιχαήλ στο επίσημο προφίλ της Αλίκης Βουγιουκλάκη.

Πηγή: skai.gr

