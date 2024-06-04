Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αδημοσίευτη φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο χειρουργείο του μαιευτηρίου, λίγο πριν γεννήσει 

Μία πολύ προσωπική στιγμή της της αείμνηστης σταρ  πόσταρε σήμερα ο γιος της, Γιάννης Παπαμιχαήλ, με αφορμή τα γενέθλιά του

Αλίκη Βουγιουκλάκη

Μία πολύ προσωπική στιγμή της Αλίκης Βουγιουκλάκη – μία αδημοσίευτη φωτογραφία – πόσταρε σήμερα ο γιος της αείμνηστης  σταρ, Γιάννης Παπαμιχαήλ, με αφορμή τα γενέθλιά του. 

Σε αυτή εμφανίζεται η Αλίκη Βουγιουκλάκη στο χειρουργικό κρεβάτι του μαιευτηρίου, λίγο πριν γεννήσει με καισαρική τομή. 

«Η μητέρα μου στις 4 Ιουνίου του 1969 ημέρα της γέννησής μου, στο χειρουργείο λίγο πριν την επέμβαση καισαρικής τομής», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Γιάννης Παπαμιχαήλ στο επίσημο προφίλ της Αλίκης Βουγιουκλάκη. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αλίκη Βουγιουκλάκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark