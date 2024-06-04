Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ μαζί με τους τεχνικούς της ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου βρίσκονται στο σημείο της δεξαμενής που τροφοδοτεί το δίκτυο, για λήψη δειγμάτων νερού, για εργαστηριακό έλεγχο.

Επίσης πραγματοποιείται έλεγχος στις 3 γεωτρήσεις υδροδότησης των δύο χωριών Ριζομύλου και Στεφανοβικείου, όπου την περασμένη Παρασκευή εντοπίστηκαν δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας.

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου των δειγμάτων νερού, υπάρχει μικροβιολογική επιβάρυνση σε δείγματα από το περιφερειακό δίκτυο και τη δεξαμενή.

Συγκεκριμένα εκτός από μικροβιακούς δείκτες κοπρανώδους μόλυνσης που ανευρέθησαν σε πολλά σημεία δειγματοληψιών ανιχνεύθηκε επιπλέον Salmonella spp. στη δεξαμενή και σε δύο επιπλέον δείγματα του περιφερειακού δικτύου. Ο εργαστηριακός έλεγχος των δειγμάτων νερού και η ταυτοποίηση των παθογόνων θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες.

Μετά τους ελέγχους του ΕΟΔΥ, έχει απαγορευτεί η κατανάλωση του νερού από ανθρώπους και ζώα. Υδροφόρες του Δήμου και συνεργεία, μοιράζουν στος κατοίκους νερό για τις καθημερινές τους ανάγκες. Ειδικό συνεργείο θα προβεί στην καθαριότητα της δεξαμενής αλλά και του δικτύου ύδρευσης, ώστε να αποδοθεί ξανά στην χρήση των κατοίκων.

Ο ΕΟΔΥ συστήνει τη συνέχιση μη χρήσης πόσιμου νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και την αυστηρή τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής, για την αποφυγή της δευτερογενούς μετάδοσης της νόσου. Το νερό συστήνεται να χρησιμοποιείται μόνο για χρήση τουαλέτας και όχι για πλύσιμο τροφίμων, παρασκευή φαγητού ή ατομική καθαριότητα. Σε περίπτωση που πρέπει να χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να βράζει σε 100 βαθμούς τουλάχιστον για 3 λεπτά.

