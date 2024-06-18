Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Λέσβο

Σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αρίσβης

UPDATE: 14:30
φωτια πυροσβεστικη

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Λέσβο, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αρίσβης. 

Στο σημείο έσπευσαν 35 πυροσβέστες με 12 οχήματα, πεζοπόρο τμήμα και εθελοντές και από αέρος 2 αεροσκάφη

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Λέσβος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark