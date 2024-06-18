Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Λέσβο, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αρίσβης.
Στο σημείο έσπευσαν 35 πυροσβέστες με 12 οχήματα, πεζοπόρο τμήμα και εθελοντές και από αέρος 2 αεροσκάφη
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στην Αρίσβη Λέσβου.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 18, 2024
Πηγή: skai.gr
