Με μαθήματα Προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα, Πέμπτη, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Υπενθυμίζεται, ότι λόγω των Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου θα υπάρξει κενό εξετάσεων μεταξύ 7 και 11 Ιουνίου για τα ΓΕΛ και μεταξύ 6 και 10 Ιουνίου για τα ΕΠΑΛ. Έτσι, οι Πανελλαδικές για τους υποψηφίους των ΓΕΛ θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 12 Ιουνίου, ενώ για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν από τις 11 έως τις 17 Ιουνίου.

Σημειώνεται τέλος, ότι από τις 18 έως και τις 28 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και παρομοίως, από τις 17 έως και τις 28 Ιουνίου, οι Υγειονομικές Εξετάσεις και Πρακτικές Δοκιμασίες των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Πηγή: skai.gr

