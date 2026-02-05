Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τραγωδία ανοικτά της Χίου είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 15 Αφγανών μεταναστών

Ανοικτά ερωτήματα αφορούν τον τρόπο με τον οποίο οι μετανάστες έχασαν τη ζωή τους και αν τα στελέχη του Λιμενικού μπορούσαν να αποτρέψουν το ναυάγιο

Σε εξέλιξη βρίσκονται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Χίου, Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) και διερεύνηση από ανεξάρτητους φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Συνηγόρου του Πολίτη

Αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο έχουν προκύψει από αργά το βράδυ της Τρίτης.

Ερωτήματα αναφορικά με το πώς ακριβώς έχασαν τη ζωή τους οι μετανάστες και για το αν θα μπορούσε το Λιμενικό να αποτρέψει την τραγωδία.

Σε σχέση με τις συνθήκες του δυστυχήματος έχουν γίνει γνωστά τα εξής: Στις 9 μ.μ. φουσκωτό ταχύπλοο του Λιμενικού που εκτελούσε περιπολία στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χίου και Οινουσσών εντόπισε φουσκωτό σκάφος μήκους 8 μέτρων φορτωμένο με περίπου 40 μετανάστες. Σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή, ο κυβερνήτης του περιπολικού με τη σειρήνα και το μεγάφωνο κάλεσε το δουλεμπορικό σκάφος να σταματήσε.

Αντ’ αυτού ο χειριστής ανέπτυξε ταχύτητα, πραγματοποίησε ελιγμούς και τελικά εμβόλισε το πλωτό του Λιμενικού, σημειώνεται σε ρεπορτάζ της Καθημερινής. Από τη σύγκρουση το σκάφος με τους μετανάστες ανατράπηκε και οι επιβαίνοντες βρέθηκαν στο νερό. Συνολικά 14 μετανάστες ανασύρθηκαν νεκροί, ενώ μια γυναίκα υπέκυψε μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης που ακολούθησε, διασώθηκαν 24 άτομα, ανάμεσά τους 11 παιδιά. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με κατάγματα και ρήξη εσωτερικών οργάνων ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης.

Πηγές του Λιμενικού σημειώνουν ότι το ταχύπλοο με τους μετανάστες ταξίδευε με ταχύτητα που άγγιζε τους 30 κόμβους, με αρκετούς πάντως έχοντες ναυτική γνώση να θέτουν το ερώτημα πώς είναι δυνατόν ένα φουσκωτό 8 μέτρων με 40 επιβάτες να κινείται με τέτοια ταχύτητα. Αλλοι παρατήρησαν ότι οι ζημιές που υπέστη το περιπολικό του Λιμενικού και αποτυπώνονται σε φωτογραφίες που δημοσιοποίησε το αρχηγείο του Σώματος δεν είναι συμβατές με μια σφοδρή σύγκρουση που κόστισε τη ζωή σε 15 άτομα.

Οι μετανάστες μέχρι αργά χθες παρέμεναν στο νοσοκομείο του νησιού. Κάποιοι απ’ αυτούς εξετάστηκαν ενόρκως από στελέχη του Λιμενικού που διενεργούν την προανάκριση. Σύμφωνα με πηγές του Σώματος, ορισμένοι φέρονται να δήλωσαν ότι κατά τη διάρκεια της καταδίωξης το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους άναψε έναν προβολέα και έριξε φως στο φουσκωτό με τους μετανάστες.

Υπό καθεστώς φόβου ο χειριστής του δουλεμπορικού έστριψε το τιμόνι αριστερά με αποτέλεσμα το φουσκωτό να προσκρούσει στη δεξιά πλευρά του πλωτού του Λιμενικού και να ανατραπεί. Άλλοι δήλωσαν ότι ήταν στοιβαγμένοι και σκυμμένοι και δεν διέκριναν τι συνέβη, παρά μόνον αντιλήφθηκαν τη σφοδρή σύγκρουση και βρέθηκαν στο νερό.

Η κάμερα που υπάρχει στο περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και θα μπορούσε να έχει καταγράψει το επεισόδιο δεν ήταν ενεργοποιημένη. Με πηγές του υπουργείου πάντως να διευκρινίζουν ότι «το σκάφος του Λιμενικού διαθέτει κάμερα η οποία χρησιμοποιείται ως υποβοηθητικό εργαλείο (…) Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατά δήλωση του κυβερνήτη, δεν χρησιμοποιήθηκε επειδή η χρήση της δεν κρίθηκε εκ μέρους του αναγκαία». Αξίζει να σημειωθεί ότι στα ελληνικά σκάφη, τη λειτουργία των οποίων χρηματοδοτεί η Ε.Ε., ο Frontex και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαιτούν την εγκατάσταση και λειτουργία καμερών για λόγους διαφάνειας και ελέγχου.

