Μήνυμα του 112 εστάλη σε κατοίκους του Δήμου Τριφυλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή τους.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στη Δημοτική Κοινότητα #Τριφυλίας, περιορίστε τις μετακινήσεις σας.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice February 5, 2026

Σημειώνεται πως σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της Τετάρτης (4/2) για την επιδείνωση του καιρού προχώρησε σήμερα η ΕΜΥ, διατηρώντας την πορτοκαλί προειδοποίηση. Δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Αναλυτικά:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

στα νησιά του Ιονίου, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και τη δυτική Στερεά μέχρι νωρίς το απόγευμα

στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το βράδυ

στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τη νύχτα

στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (06-02-26)

στα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (06-02-26).

Παράλληλα, πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.

Πηγή: skai.gr

