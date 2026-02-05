Της Έλενας Γαλάρη

Δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, έξι ακόμη προσώπων και έξι εταιρειών με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων από το ελληνικό δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Το πόρισμα της ανεξάρτητης Αρχής έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών με ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί τα κακουργήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών της Αρχής μπήκαν χρηματοδοτήσεις που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων, οι οποίες ελήφθησαν τη χρονική περίοδο από το 2020 έως και το 2025 από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, ενώ η έρευνα ανέτρεξε και στον τρόπο διάθεσης αυτών των κονδυλίων.

Ο γνωστός συνδικαλιστής με την ιδιότητά του ως προέδρου τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, φέρεται να υπεξαιρούσε, με τη συνδρομή και φυσικών προσώπων, χρήματα που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Από την έρευνα φαίνεται να προκύπτει ότι ο φερόμενος ως πρωταγωνιστής αυτής της υπόθεσης προχωρούσε σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες. Επιπλέον, φέρεται να διοχέτευε συχνά κεφάλαια και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες, οι οποίες εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων.

Πολλές από τις απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Επιπλέον, από την έρευνα προέκυψαν εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των εμπλεκομένων φυσικών προσώπων, χωρίς νόμιμη αιτιολογία, καθώς και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Σύμφωνα με την Αρχή, αυτές οι αναλήψεις δημιουργούν υπόνοιες ότι τα ποσά περιέρχονταν στην κατοχή του ελεγχόμενου συνδικαλιστή και των ελεγχόμενων προσώπων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.