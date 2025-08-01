Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία της κατάθεσης της μητέρας από την Αλγερία ενώπιον των αξιωματικών του λιμενικού σώματος που ομολόγησε νωρίτερα σήμερα Παρασκευή ότι άφησε στη θάλασσα το 3χρονο κοριτσάκι που εντοπίστηκε νεκρό στο Παλαιό Φάληρο, κάνοντας λόγο για κάποιο ατύχημα που είχε προηγηθεί στο σπίτι. Παράλληλα με την απολογία της, διεξάγεται έρευνα στο σπίτι που διέμενε η γυναίκα με τα τρία παιδιά.

Οι αρχές εξετάζοντας λεπτομερώς όλα τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους από κάμερες ασφαλείας αλλά και από μαρτυρίες, έφτασαν στα ίχνη της μητέρας ηλικίας 32 ετών. Αφού παρακολούθησαν διακριτικά το σπίτι που διέμενε με τα παιδιά της στα Κάτω Πατήσια σήμερα το πρωί στις 7 προχωρήσουν στη σύλληψή της όταν η ίδια και τα ανήλια παιδιά της ετοιμαζόντουσαν να επιβιβαστούν σε ταξί προς άγνωστη κατεύθυνση.

Τι ισχυρίστηκε στις Αρχές η γυναίκα

Όπως μετέδωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ ο δημοσιογράφος, Παναγιώτης Σπυρόπουλος ένα προθανάτιο τραύμα στο αριστερό μέρος του κεφαλιού του τρίχρονου κοριτσιού ενδεχομένως έφερε το παιδί σε μία ημιλιπόθυμη κατάσταση ίσως και κωματώδη κατάσταση. Το γεγονός επίσης, ότι το άτυχο κοριτσάκι είχε ένα γεννητικό σύνδρομο και ήταν λιποβαρές, πιθανότατα να επιβάρυνε την κατάσταση.

Σύμφωνα με τα όσα είπε η μητέρα του κοριτσιού στις Αρχές κυρίως με χειρονομίες καθώς δε μιλάει ελληνικά, το παιδί έπεσε μέσα στην μπανιέρα του σπιτιού και χτύπησε. Ανέφερε ακόμα ότι το παιδί έκανε εμετό και κοιμόταν συνέχεια. Βλέποντας την κατάστασή του αυτή αποφάσισε να πάει στην παραλία μαζί με όλα τα παιδιά για να συνέλθει το 3χρονο κορίτσι και τα υπόλοιπα να διασκεδάσουν. Η ίδια ισχυρίστηκε ότι φοβήθηκε να πάει στο νοσοκομείο διότι στο παρελθόν είχε συλληφθεί για εγκατάλειψη ανηλίκου ενώ φοβόταν επίσης μήπως συλληφθεί αφού και εκείνη και τα παιδιά της διέμεναν παράνομα στη χώρα μας.

Η γυναίκα ισχυρίστηκε επίσης ότι αφότου χτύπησε το παιδί η καρδιά του χτυπούσε ακόμα και ήταν ζεστό σε όλη τη διαδρομή από το σπίτι της προς την παραλία. Όταν έφτασαν εκεί ισχυρίζεται ότι περίμενε να φύγει ο κόσμος και βούτηξε με το παιδί στη θάλασσα. Ωστόσο, πήγε στα βαθιά με αποτέλεσμα το 3χρονο κορίτσι να γλιστρήσει από τα χέρια της, να πιει νερό και να πνιγεί.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την έκθεση των ιατροδικαστών εντοπίστηκε μικρή ποσότητα ύδατος και άμμου στα πνευμόνια του μικρού κοριτσιού στοιχεία που μαρτυρούν ότι το παιδί ζούσε κατά τη διαδρομή και πέθανε στη θάλασσα. Αφότου άφησε το παιδί, η γυναίκα βρεγμένη με ανάποδα το φόρεμα και με τα δύο παιδιά επίσης βρεγμένα επιβιβάστηκαν στο ταξί, σύμφωνα με τη μαρτυρία του οδηγού και κατευθύνθηκαν προς τα Κάτω Πατήσια.

Τα βίντεο που οδήγησαν στα ίχνη της

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, τα στελέχη της αστυνομίας και του λιμενικού μελέτησαν λεπτομερώς τα βίντεο που είχαν στη διάθεσή τους. Δύο νέα βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα δείχνουν τις κινήσεις της γυναίκας μόλις βγήκε από το σπίτι το Σάββατο το απόγευμα και λίγα λεπτά αφότου είχε εγκαταλείψει το 3χρονο κορίτσι.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο βίντεο φαίνεται η Αλγερινή λίγο μετά τις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου να βγαίνει από το σπίτι όπου διέμενε στα Κάτω Πατήσια έχοντας μαζί της το καρότσι και τα δύο ανήλικα παιδιά της. Το 3χρονο κοριτσάκι πιθανότατα να βρίσκεται σε ημιλιπόθυμη ή κωματώδη κατάσταση εφόσον είχε προηγηθεί το χτύπημα μέσα στο σπίτι όπως ισχυρίζεται η μητέρα και εφόσον σε όλη τη διαδρομή ήταν ζεστό.

Στο δεύτερο βίντεο η γυναίκα φαίνεται λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα να κινείται πολύ κοντά στην παραλία Έδεμ. Κινείται προς το πάρκο που φαίνεται να άφησε το καροτσάκι. Σε αυτό το βίντεο το καρότσι πιθανότατα να είναι άδειο. Έπειτα επιβιβάστηκαν όλοι στο ταξί και έφυγαν. Οι Αρχές κατάφεραν και εντόπισαν τον οδηγό του ταξί αφού πρώτα εντόπισαν τον ισραηλινό τουρίστα που είχε πάρει την προηγούμενη διαδρομή με το συγκεκριμένο ταξί. Εκείνος ήταν και που τους υπέδειξε σε ποια πιάτσα να αναζητήσουν τον οδηγό.

Είχε κατηγορηθεί το 2022 για έκθεση ανηλίκου

Παράλληλα, η γυναίκα είχε κατηγορηθεί το 2022 για εγκατάλειψη ανηλίκου. Τότε οι πολίτες είχαν καλέσει την αστυνομία λέγοντας ότι ένα 2χρονο αγόρι κλαίει στην πόρτα της πολυκατοικίας. Αμέσως είχαν κινητοποιηθεί οι Αρχές. Τότε διαπιστώθηκε ότι εκείνη και ο σύζυγός της επίσης Αλγερινός αλλά με καταγωγή από τη Συρία, ότι είχαν κάνει αίτηση ασύλου το 2020. Τότε, η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα ωστόσο, το αίτημα δεν έγινε δεκτό.

Επίσης, ο σύζυγός της έχει κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία με την ίδια να υποστηρίζει ότι την κακοποιούσε και γι αυτό χώρισαν.

Σημειώνεται ότι δύο βδομάδες πριν υπήρχε επίσης μια καταγγελία από πολίτες προς την ΕΛ.ΑΣ ότι κάποιο από τα παιδιά έκλαιγε στο δώμα όπου διέμεναν.

Πηγή: skai.gr

