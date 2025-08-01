Νεκρό είναι το 12χρονο ημεδαπό κορίτσι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα το απόγευμα της Παρασκευής στη θαλάσσια περιοχή Ίμερου Ροδόπης.

Τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του. Σκάφος το μετέφερε στο λιμάνι της Μαρώνειας και αμέσως οι διασώστες του ΕΚΑΒ του έκαναν ΚΑΡΠΑ μέχρι τη μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής. Εκεί, οι γιατροί δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν στην ζωή παρά τις μεγάλες προσπάθειες που κατέβαλαν.

Νωρίτερα το απόγευμα είχε στηθεί επιχείρηση για τον εντοπισμό του από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.). Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυο πλωτά σκάφη του Λιμενικού, ένα ελικόπτερο καθώς και ιδιωτικά σκάφη.

Tο ανήλικο κορίτσι είχε παρασυρθεί μακριά από την ακτή και όταν εντοπίστηκε φορούσε φουσκωτό σωσίβιο. Συγγενικό του πρόσωπο είχε ειδοποιήσει τις λιμενικές αρχές και ξεκίνησε η επιχείρηση ανεύρεσής του.

Πηγή: skai.gr

