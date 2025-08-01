Τη μετατροπή της δικογραφίας σε κακουργηματική αποφάσισε το δικαστήριο για την υπόθεση του γιατρού της κατασκήνωσης μετά από νέες καταγγελίες για παρενόχληση.

Σε βάρος του ασκούνται νέες διώξεις και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Ο 63χρονος οδηγήθηκε στο αυτόφωρο μονομελές πλημμελειοδικείο Χανίων, το οποίο κήρυξε εαυτόν αναρμόδιο και παρέπεμψε την δικογραφία πίσω στην ανάκριση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr υπάρχει τουλάχιστον ακόμα μία μήνυση από οικογένεια ανήλικης κατασκηνώτριας ενώ ερευνώνται και άλλες καταγγελίες για παρεμφερή αδικήματα.

Οι περιγραφόμενες πράξεις αφορούν θωπείες και άσεμνες κινήσεις στη διάρκεια εξέτασης και έχουν όλες λάβει χώρα στο εξεταστήριο της κατασκήνωσης.

Ο γιατρός εξακολουθεί να αρνείται τα πάντα ενώ ο δικηγόρος του έκανε λόγο για προσπάθεια σπίλωσης της υπόληψής του από τα ΜΜΕ.

Μετά τη νέα εξέλιξη ο 63χρονος αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί προκειμένου να ενημερωθεί για όσα του προσάπτουν.

Στο μεταξύ η νέα κατασκηνωτική περίοδος ξεκίνησε σήμερα κανονικά με νέο γιατρό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.