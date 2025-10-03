Υποχρεωμένος να βρει 850.000 ευρώ ή κάποια άλλη λύση είναι ο Βασίλης Παϊτέρης, καθώς σύμφωνα με το Δημόσιο, έχει δημιουργήσει αυτό το υπέρογκο χρέος, για το οποίο συνελήφθη προ ημερών.



Ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Power Talk στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, μαζί με το δικηγόρο του Ανδρέα Θεοδωρόπουλο. Ο 75χρονος καλλιτέχνης ισχυρίστηκε με θράσος ότι το σπίτι του ήταν μεν παράνομο, αλλά αντίστοιχες παρανομίες έχουν κάνει πολλοί πλούσιοι Έλληνες, ενώ ο νομικός του εκπρόσωπος, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, ανέφερε πως το χρέος είναι μόνο 200.000 ευρώ, διότι το υπόλοιπο ποσό έχει παραγραφεί λόγω 20ετίας.



Στην αρχή της εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου υπερασπίστηκε τον εαυτό του λέγοντας πως δεν έχει κάνει κάτι παράνομο, μέχρι που τελικά παραδέχθηκε την ενοχή του:

«Δεν έχω κάνει τίποτα απολύτως. Απλώς αγόρασα ένα σπίτι εκτός σχεδίου στην Αγία Βαρβάρα το 2005 και το τακτοποίησα. Δεν είναι αυθαίρετο, όπως τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Είχα όμως ένα πρόβλημα με το δήμαρχο κύριο Λάμπρο Μίχο, επειδή ερχόμασταν από διαφορετικά κόμματα. Αυτός είναι από το ΠΑΣΟΚ και εγώ από τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό είχαμε κόντρα και αυτό προκάλεσε τις 250 μηνύσεις από την πλευρά του.

Αυτός ήταν που συνέχεια μου έστελνε την πολεοδομία. Το σπίτι είχε ένα δωμάτιο, μία κουζίνα και ένα λουτρό. Έπρεπε όμως να χτίσουμε άλλα δύο δωμάτια γιατί ήμασταν δέκα άτομα. Πού να χωρέσουμε; Κάθε φορά που έχτιζα ένα τούβλο μου έστελνε την πολεοδομία και το διευθυντή της αστυνομίας της περιοχής, που ήμασταν και φίλοι. Και του έλεγα εγώ: Ρε Δημήτρη, γιατί; Και μου απαντούσε: με έστειλε ο δήμαρχος.

Όταν μου έκανε τις μηνύσεις μάλιστα, τις έστελνε δύο στενά παραπέρα για να μην τις λαμβάνω και με δικάζανε ερήμην. Με έβρισκαν τα παιδιά της ομάδας ΔΙΑΣ και με πήγαιναν στο δημαρχείο και κάποια στιγμή με ανάγκασαν να πάρω δικηγόρο να βεβαιώσω τα χρήματα, και να δεχθώ τους καταδικαστικούς μήνες και τα πρόστιμα, μιλάμε για χιλιάδες ευρώ. Συνέχεια αυτό το πράγμα 20 χρόνια τώρα. Το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να βεβαιώνω τα χρήματα και να κάνω κοινωφελείς εργασίες. Τα λεφτά, όμως, που ξεκίνησαν από 50.000 ευρώ, έφτασαν τις 850.000.

Το 2012 αρρώστησα από τη στεναχώρια μου. Τότε πήγα σε μία ΜΚΟ, σε έναν πρόεδρο κ. Κατσαδόρο, που παίρνουν λεφτά για τους Ρομά και τα τρώνε. Παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση λεφτά για ύδρευση, ηλεκτρισμό και εκπαίδευση και δεν τα αποδίδουν στους καταυλισμούς.

Όταν ανέφερα ότι πρέπει να βάλουν σχολεία και χώρους άθλησης στους καταυλισμούς και να τους δώσουν δουλειά στους Ρομά, κάποιοι ενοχλήθηκαν. Και έχουν δίκιο οι άνθρωποι που φωνάζουν όταν τους κλέβουν Ρομά, το καταλαβαίνω και τους καταδικάζω. Αλλά όλα αυτά τα δισεκατομμύρια από το κονδύλια που πάνε;

Δεν είναι δυνατόν να είμαστε στην ωραιότερη χώρα του κόσμου και στα φανάρια να έχουμε παιδιά Ρομά και στις φυλακές όλοι μαζί πακέτο, οι φτωχοί με τους εγκληματίες. Ο φίλος μου ο Κυριάκος να κάνει 500 φυλακές για όλη την Ελλάδα να πάμε όλοι φυλακή όσοι χρωστάνε. Δεν ήξερα ότι χρωστάω τόσα λεφτά. Δικαζόμουν ερήμην. Έκανα δύο αγγειοπλαστικές και δεν μπόρεσα να πάω στην κοινωφελή εργασία και χωρίς να το ξέρω βρέθηκα να χρωστάω ακόμη περισσότερα».

Λίγο αργότερα, ο Βασίλης Παϊτέρης ανοίχτηκε και παραδέχθηκε την ενοχή του: «Ναι, το έχτισα παράνομα. Αλλά έπρεπε να στεγάσω δέκα ανθρώπους. Όταν ήρθαν και μου έκοψαν πρόστιμο 400.00 και μου είπαν να γκρεμίσω τα δωμάτια το έκανα. και το χειμώνα είχα πέντε παιδιά που κρύωναν. Το ξανέχτισα».

Ο δικηγόρος του, Ανδρέας θεοδωρόπουλος, πήρε το λόγο:

«Δεν έκανε κάτι σπουδαίο. Στην πραγματικότητα ζητούσε να ενταχθεί στην τακτοποίηση των ημί-υπαίθριων που έγινε το 2007. Γιατί δεν έγινε και για το σπίτι του κ. Παϊτέρη; Τα χρέη δεν είναι 850.000 ευρώ που λένε, είναι μόνο 200.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα έχουν παραγραφεί. Θέλετε να πούμε ονόματα επιχειρηματιών με καζίνο που δεν έχουν πληρώσει; Καλύτερα όχι.»

Ο αγαπητός τραγουδιστής συνέχισε: «Ποτέ δεν είχα μαζεμένα 50.000 ευρώ να πληρώσω το πρώτο πρόστιμο. Έφτανα να έχω 2.000 με 3.000 και κάπου εκεί πλήρωνα αυτούς που είχαν ανάγκη. Είχα πετύχει συμβάσεις με Super Market για να κάνουν εκπτώσεις στους Ρομά. Το ανάλγητο κράτος γιατί δεν έκανε μία ρύθμιση όπως κάνει με τους εκατομμυριούχους. Γιατί δεν κάνει ρυθμίσεις για τους φτωχούς. Τι νομίζετε, ότι έχω πισίνα ή τζακούζι; Πείτε το όπως θέλετε. Έχω μία πισινούλα που την έχτισα μόνος μου ένα επί δύο για να πλένονται τα παιδιά.

Είχα 45 δικογραφίες που ευτυχώς έχουν γίνει 15. Για ηρωίνη, για γυναίκες, για όπλα. Αν είναι δυνατόν».



Πηγή: skai.gr

