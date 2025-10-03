Βίντεο και φωτογραφίες με τον οπλισμό που βρέθηκε στην κατοχή των 13 Τούρκων υπηκόων στον Έβρο δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Σημειώνεται πως στη σύλληψη 13 Τούρκων υπηκόων και τον εντοπισμό 147 πιστολιών οδήγησε επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στο Σουφλί στον Έβρο.

Ανάμεσά τους είναι επτά άνδρες και έξι γυναίκες, ενώ ο οπλισμός, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε στις αποσκευές τους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχαν εισέλθει προηγουμένως παράνομα στην ελληνική επικράτεια.

Οι αστυνομικοί του λεγόμενου ελληνικού FBI είχαν πληροφορίες για την είσοδο τους στην Ελλάδα, ενώ κατά τον έλεγχο που ακολούθησε στις αποσκευές τους βρέθηκαν πάνω τους συνολικά 147 πιστόλια, 190 γεμιστήρες, καθώς και πλήθος εξαρτημάτων και τμημάτων όπλων, όπως αναφέρουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

