Ολοκληρώθηκε η πολυεθνική άσκηση «European Spartan 2025», η οποία διεξήχθη επί δεκαημέρου στην Αεροπορική Βάση Bezmer της Βουλγαρίας και στην οποία συμμετείχε η 354 Μοίρα Τακτικών Μεταφορών της 112 Πτέρυγας Μάχης, από την Αεροπορική Βάση Ελευσίνας.

H Μοίρα συμμετείχε με αεροσκάφος C-27J και ανάλογο προσωπικό, μαζί με δυνάμεις από τη Βουλγαρία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Λιθουανία.

Στο πλαίσιο της άσκησης, εκτελέστηκαν αποστολές τακτικών μεταφορών, ρίψεις αλεξιπτωτιστών και εφοδίων, Medical Evacuation (MEDEVAC), καθώς και σύνθετα τακτικά σενάρια, αποσκοπώντας στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των συμμαχικών δυνάμεων, την εναρμόνιση διαδικασιών και τη συνεχή αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Πηγή: skai.gr

