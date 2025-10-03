Πεδίο μάχης έγινε την Παρασκευή, 3 Οκτώβρη, στις 11:30 π.μ. ο χώρος έξω από σχολείο στο Περιστέρι, όταν μαθητές ενός ΕΠΑΛ, επιτέθηκαν σε μαθητές του γειτονικού Γενικού Λυκείου.

Περίπου 15-20 εξωσχολικοί μπήκαν στο προαύλιο τρέχοντας και με καλυμμένα τα κεφάλια τους με τις μπλούζες τους και άρχισαν να πετάνε αυγά και νεράντζια και λεμόνια στα παιδιά. Στη συνέχεια άρχισαν να χτυπάνε τα παιδιά με σκουπόξυλα. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφριά τρεις καθηγητές που προσπάθησαν να χωρίσουν τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένης και της διευθύντριας του Γενικού.

Οι μαθητές του ΕΠΑΛ τράπηκαν σε φυγή όταν πλησίασε αστυνομικό όχημα. Ένας αστυνομικός προέβη στη σύλληψη ενός μαθητή ΕΠΑΛ από το Μπαγκλαντές και οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να εντοπιστούν και οι υπόλοιποι θύτες. Οι καθηγητές δεν θέλησαν να προβούν σε μηνύσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.