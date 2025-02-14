Καμένο από το κεφάλι μέχρι τα άκρα έφτασε στο νοσοκομείο το 4χρονο κοριτσάκι από τη Συρία, συνοδευόμενο από τη μητέρα του, στο νοσοκομείο Παίδων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ο νοσοκομείου, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε την Τετάρτη από το Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός», στο Παίδων «Αγία Σοφία», σε βαριά κατάσταση, παραμελημένο και αφυδατωμένο με εγκαύματα τα οποία είχαν προκληθεί πριν από 5 έως 7 ημέρες.

Όπως αναφέρει το νοσοκομείο, τα εγκαύματα στο σώμα του 4χρονου παιδιού καταλαμβάνουν το 28% της επιφάνειας, είναι κυρίως 2ου βαθμού, ενώ σε κάποια σημεία είναι και 3ου βαθμού, κυρίως στο κεφάλι και τα κάτω άκρα

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

«Στις 12/02/2025 διεκομίσθη με το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» από το Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» θήλυ 4 ετών συνοδευόμενο από τη μητέρα του σε βαριά κατάσταση, παραμελημένο και αφυδατωμένο με εγκαύματα τα οποία είχαν προκληθεί πριν από 5 έως 7 ημέρες.

Τα εγκαύματα καταλαμβάνουν το 28% της επιφάνειας του δέρματος, είναι κυρίως 2ου βαθμού με περιοχές 3ου βαθμού τα οποία εντοπίζονται από την κεφαλή έως τα κάτω άκρα. Διενεργήθηκε πλήρης εργαστηριακός έλεγχος και αξονική τομογραφία και βρίσκεται σε ενδοφλέβια ενυδάτωση και σε διπλή αντιβιοτική αγωγή. Είναι αιμοδυναμικά σταθερό».

