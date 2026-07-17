Σούλι: Αποκαταστάθηκε το ιστορικό Κάστρο της Κιάφας – Σήμερα τα εγκαίνια

Με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη πραγματοποιούνται σήμερα στις 18:00 τα εγκαίνια του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Κάστρου της Κιάφας» στο Σούλι.

Το έργο υλοποιήθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού με στόχο τη διάσωση, προστασία και ανάδειξη ενός μνημείου άρρηκτα συνδεδεμένου με την ιστορία των Σουλιωτών και τους αγώνες τους για ελευθερία.

Το Κάστρο της Κιάφας, χτισμένο σε στρατηγική θέση πάνω από το Σούλι, αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία αναφοράς της περιοχής. Για αιώνες αποτέλεσε σύμβολο αντίστασης και αυτονομίας, ενώ η ιστορία του πέρασε στη λαϊκή παράδοση μέσα από δημοτικά τραγούδια και αφηγήσεις.

Ο σεισμός του Μαρτίου του 2020, προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο ήδη επιβαρυμένο από τον χρόνο μνημείο. Η ανάγκη αποκατάστασης έγινε πιεστική. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 2 εκάτ. ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού.

Φορέας υλοποίησης ήταν η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, την Περιφέρεια Ηπείρου και τον Δήμο Σουλίου.

Ο επισκέπτης, ο οδοιπόρος ανηφορίζοντας τα βουνά του Σουλίου, που γέννησαν ήρωες οι οποίοι αντιστάθηκαν στον οθωμανικό ζυγό και συνέβαλαν καθοριστικά στον Αγώνα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, αφήνει την φαντασία του να τρέχει στους αλλοτινούς καιρούς και να «μιλαει» με τους πρωταγωνιστές του ιστορικού τόπου.

Κάθε λιθάρι στο Κάστρο της Κιάφας, είναι μάρτυρας μεγάλων γεγονότων που σφράγισαν την πορεία του τόπου.

Το κάστρο κτίστηκε από τον Αλή-Πασά, όταν οι Σουλιώτες μετά από 4χρονη πολιορκία αναγκάστηκαν το 1803 να εγκαταλείψουν τα πατρογονικά τους εδάφη, τα οποία κατέλαβε.

«Ουσιαστικά, το κάστρο, ήταν ο τρόπος για να δείξει την κυριαρχία του στην περιοχή.

Στο εσωτερικό του έκτισε σεράι, χρησιμοποίησε την τελευταία τεχνολογία της εποχής για να το οχυρώσει. Ήταν ένα μεγαλεπήβολο κτίσμα» επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Ιωάννης Χουλιάρας Προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, η οποία είχε και την αρχαιολογική επίβλεψη του έργου αποκατάστασης.

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα οχυρωματικά έργα της Ηπείρου επί Οθωμανοκρατίας και χαρακτηριστικό δείγμα στρατιωτικής αρχιτεκτονικής των αρχών του 19ου αιώνα. To ύψος των τειχών του αγγίζει και τα 11 μέτρα. Χτίστηκε για να εμποδίσει την επιστροφή των Σουλιωτών στον τόπο τους.

Είναι απόλυτα προσαρμοσμένο, στο φυσικό ανάγλυφο του εδάφους, έχει παραλληλόγραμο σχήμα με διαστάσεις 150 επί 50μ..,σε σχέδια Γερμανού αρχιτέκτονα, το όνομα του οποίου, δεν διασώθηκε.

Έχει κύρια είσοδο στη νοτιοανατολική πλευρά και δεύτερη πύλη στη βορειοδυτική. Στη βόρεια πλευρά αναπτύσσονται τρεις πύργοι, δύο πολυγωνικοί και ένας ημικυκλικός, ενώ στη νότια διαμορφώνεται σειρά καμαροσκέπαστων χώρων. Το εσωτερικό της οχύρωσης, διαχωρίζεται σε τρία ανεξάρτητα τμήματα. Στο κεντρικό τμημα, βρισκόταν το σεράι.

Όπως επισημαίνει ο κ. Χουλιαράς, ο Αλή-Πασάς έκανε μια σειρά από οχυρωματικά έργα, έκτισε κάστρα είτε ανακαίνισε προϋπάρχοντα. Αυτά είναι, εκείνο του Ελευθεροχωρίου που έλεγχε διαβάσεις, τα κάστρα της Ανθούσας, της Πάργας, της Πρέβεζας και βορειότερα στο Βουθρωτό, περιοχή που ανήκε στο πασαλίκι του.

Μετά το τέλος του Βεζίρη στο νησάκι της λίμνης των Ιωαννίνων, οι Σουλιώτες επέστρεψαν, πήκαν στο κάστρο της Κιάφας και μέσα σε λίγους μήνες κατάφεραν να απομακρύνουν από την περιοχή τους τα τουρκικά στρατεύματα του Ισμαήλ Πασόμπεη.

Το κάστρο αποτέλεσε αντικείμενο περιγραφής σημαντικών περιηγητών, όπως ο William Martin Leake και ο François Pouqueville, οι οποίοι κατέγραψαν την εξέλιξη και τις εγκαταστάσεις του στις αρχές του 19ου αιώνα.

Η οχυρωματική σπουδαιότητα του κάστρου είχε ρόλο στους Βαλκανικούς πολέμους, εγκαταλείφθηκε οριστικά, μετά την απελευθέρωση της περιοχής το 1912.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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