Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η βρετανική κυβέρνηση προχωράει στην απαγόρευση της πώλησης ενεργειακών ποτών με υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη σε παιδιά κάτω των 16 ετών.

Το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Απρίλιο του 2027, εφόσον εξασφαλίσει την έγκριση του κοινοβουλίου, και αφορά μόνο την Αγγλία λόγω του συστήματος αποκέντρωσης των εξουσιών που ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η εφαρμογή του θα είναι καθολική στο λιανεμπόριο, καλύπτοντας καταστήματα, μηχανήματα αυτόματης πώλησης και διαδικτυακές αγορές ενώ θα συμπεριλαμβάνει όλα τα ροφήματα που περιέχουν πάνω από 150 mg καφεΐνης ανά λίτρο, εξαιρώντας μόνο τον καφέ και το τσάι.

Την ευθύνη τήρησης του ηλικιακού ορίου θα φέρουν οι λιανοπωλητές, ενώ οι τοπικές αρχές θα αναλάβουν την επιβολή του νόμου, μοιράζοντας πρόστιμα που θα φτάνουν έως και τις 2.500 λίρες.

Υπολογίζεται ότι περίπου 100.000 παιδιά στην Αγγλία καταναλώνουν τέτοιου είδους ποτά καθημερινά. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η υπερβολική καφεΐνη πλήττει τη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών, αλλά και τη μαθησιακή τους ικανότητα.

Τα παιδιά που ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές και σε νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να καταναλώνουν αυτά τα ροφήματα, όπως δείχνουν τα δεδομένα.

Τα ενεργειακά ποτά δεν έχουν καμία θέση στα χέρια των παιδιών, υπογράμμισε η υφυπουργός υγείας, Σάρον Χότζσον. Όπως εξήγησε, η τακτική κατανάλωσή τους προκαλεί άγχος, διαταράσσει τον ύπνο και καταστρέφει τη συγκέντρωση των μαθητών.

Ο δρόμος για τη νομοθέτηση άνοιξε μετά από μια δημόσια διαβούλευση το φθινόπωρο του 2025. Από τις 1.095 απαντήσεις που κατατέθηκαν, αναδείχθηκε η υποστήριξη επιχειρήσεων, ελεγκτικών μηχανισμών, φορέων υγείας και πολιτών υπέρ της επιβολής του ηλικιακού περιορισμού.

Το μπλόκο στα ενεργειακά ποτά συνοδεύεται από μια ευρύτερη δέσμη μέτρων κατά της παιδικής παχυσαρκίας και υπέρ της δημόσιας υγείας. Σε αυτήν εντάσσονται επίσης η επέκταση του φόρου στα αναψυκτικά και η επιβολή περιορισμών στην πώληση ανθυγιεινών τροφίμων.



Πηγή: skai.gr

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