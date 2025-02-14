Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με θύμα ένα κοριτσάκι τεσσάρων ετών διερευνά το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤNews, το απόγευμα της Τετάρτης 12 Φεβρουαρίου το κοριτσάκι από τη Συρία διακομίστηκε με ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» μαζί με τη μητέρα του.

Οι γιατροί που εξέτασαν το κοριτσάκι διαπίστωσαν ότι πως είχε εκτεταμένα εγκαύματα στο πρόσωπο, τον θώρακα, την κοιλιά, αλλά και σε διάφορα σημεία στα χέρια και τα πόδια.

Από τα στοιχεία που συνέλεξαν οι αστυνομικοί, προέκυψε ότι το παιδί ήταν σε αυτήν την κρίσιμη κατάσταση, αβοήθητο στο σπίτι του, για τουλάχιστον τέσσερις ημέρες. Η μητέρα αποφάσισε να πάει το κοριτσάκι στο νοσοκομείο όταν επιδεινώθηκε πολύ η υγεία του.

Το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν οι σωματικές βλάβες στο τετράχρονο παιδί.

Η 20χρονη μητέρα της τετράχρονης, η οποία κατάγεται από τη Συρία, συνελήφθη.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης και ο εισαγγελέας ανηλίκων, ενώ έχει παραγγελθεί και ιατροδικαστική εξέταση της τετράχρονης.

Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια κατά τα οποία προκλήθηκαν οι σωματικές βλάβες στην τετράχρονη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.