Το νέο αστυνομικό θρίλερ του Τζέιμς Γκρέι (James Gray) «Paper Tiger», θα ανοίξει την αυλαία του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης στις 25 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιώντας την επίσημη πρεμιέρα του στις ΗΠΑ.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι 'Ανταμ Ντράιβερ (Adam Driver), Μάιλς Τέλερ (Miles Teller) και Σκάρλετ Γιόχανσον (Scarlett Johansson).

Το «Paper Tiger» έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του φέτος στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, ενώ αποτελεί την τέταρτη ταινία του Γκρέι που προβάλλεται στο NYFF, μετά τα «The Immigrant» (2013), «The Lost City of Z» (2016) και «Armageddon Time» (2022).

«Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη που με υποδέχεται ξανά αυτό το σπουδαίο φεστιβάλ» δήλωσε ο διάσημος σκηνοθέτης.

«Αυτή η βαθιά προσωπική ταινία έχει τις ρίζες της στη Νέα Υόρκη, από τα παιδικά μου χρόνια μέχρι τις οικογενειακές εμπειρίες που μου άλλαξαν τη ζωή. Το να βρίσκομαι εδώ στην καρδιά της τέχνης και του κινηματογράφου μαζί με το καστ και μέλη του συνεργείου μας, πολλοί από τους οποίους είναι Νεοϋορκέζοι, είναι προνόμιο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα του Φεστιβάλ. Είναι τιμή μου» πρόσθεσε.

Τοποθετημένη στο Κουίνς του 1986, η ταινία καταγράφει τις τραγικές συνέπειες όταν ο Irwin (Τέλερ), ένας οικογενειάρχης μηχανικός που φιλοδοξεί να αποκτήσει τις ανέσεις της μεσαίας τάξης, παρασύρεται σε μια σκοτεινή συμφωνία από τον αδελφό του (Ντράιβερ). Ο Gary, πρώην αστυνομικός της Νέας Υόρκης πιστεύει ότι μπορεί να βγάλει πολλά χρήματα με ένα σχέδιο της ρωσικής μαφίας που αφορά τη ρίψη λυμάτων στο κανάλι Gowanus του Μπρούκλιν. Αντίθετα, καταλήγει να θέσει σε κίνδυνο τον αδελφό του μαζί με την οικογένειά του. Σε κριτική του Deadline η ταινία χαρακτηρίστηκε ως «καθηλωτική».

«Το «Paper Tiger» είναι μια ταινία με τρομερή συναισθηματική δύναμη που καταφέρνει να είναι ταυτόχρονα βαθιά ρεαλιστική και μεγαλειωδώς μυθική. Επιβεβαιώνει έτσι, ότι ο Τζέιμς είναι ένας από τους σπουδαιότερους Νεοϋορκέζους δημιουργούς, ένας από τους κορυφαίους σκηνοθέτες της εποχής μας», δήλωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Ντένις Λιμ (Dennis Lim).

Η 64η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί στις 12 Οκτωβρίου.

Η Neon έχει προγραμματίσει την πρεμιέρα της ταινίας στις αμερικανικές αίθουσες στις 13 Νοεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

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