Την προσοχή των ερωτευμένων εφιστά η ελληνική αστυνομία, η οποία με ένα χιουμοριστικό βίντεο στο Facebook, εύχεται χρόνια πολλά για τον Άγιο Βαλεντίνο, στέλνοντας ταυτόχρονα, σαφές μήνυμα: «Προσοχή στις ρομαντικές απάτες».

Τα λουλούδια μπορεί να συνοδεύονται και με χειροπέδες. Για αυτό λοιπόν, προσοχή...

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.