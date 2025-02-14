Λογαριασμός
«Προσοχή στις ρομαντικές απάτες»: Το χιουμοριστικό βίντεο της Ελληνικής Αστυνομίας για τον Άγιο Βαλεντίνο

Χιουμοριστικό μεν σαφές δε το μήνυμα που στέλνει η αστυνομία στους απανταχού ερωτευμένους

ΕΛ.ΑΣ

Την προσοχή των ερωτευμένων εφιστά η ελληνική αστυνομία, η οποία με ένα χιουμοριστικό βίντεο στο Facebook, εύχεται χρόνια πολλά για τον Άγιο Βαλεντίνο, στέλνοντας ταυτόχρονα, σαφές μήνυμα: «Προσοχή στις ρομαντικές απάτες».

Τα λουλούδια μπορεί να συνοδεύονται και με χειροπέδες. Για αυτό λοιπόν, προσοχή...

Δείτε το βίντεο:

