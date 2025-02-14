Την προσοχή των ερωτευμένων εφιστά η ελληνική αστυνομία, η οποία με ένα χιουμοριστικό βίντεο στο Facebook, εύχεται χρόνια πολλά για τον Άγιο Βαλεντίνο, στέλνοντας ταυτόχρονα, σαφές μήνυμα: «Προσοχή στις ρομαντικές απάτες».
Τα λουλούδια μπορεί να συνοδεύονται και με χειροπέδες. Για αυτό λοιπόν, προσοχή...
Δείτε το βίντεο:
Πηγή: skai.gr
