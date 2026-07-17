Άρχισαν τα όργανα στους Εργατικούς πριν καν αναλάβει τα ηνία ο Άντι Μπέρναμ

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το υπουργείο Οικονομικών αποδεικνύεται πραγματικός βραχνάς για τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με αντιδράσεις από την αριστερή πτέρυγα του Εργατικού Κόμματος, εξαιτίας των σχεδίων του να ορίσει ως υπουργό τη Σαμπάνα Μαχμούντ, αντί του Εντ Μίλιμπαντ.

Η Μαχμούντ, η οποία ανήκει στη δεξιά πτέρυγα του κόμματος, θεωρείται από πολλούς διχαστική επιλογή και δέχεται επικρίσεις για έλλειψη οικονομικού οράματος. Δεν έχει αναλάβει ποτέ οικονομικό πόστο στην κυβέρνηση και στο παρελθόν έχει μιλήσει ελάχιστα για τις δημοσιονομικές της θέσεις.

Παράλληλα, οι σκληροπυρηνικές μεταρρυθμίσεις της στο μεταναστευτικό έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην αριστερά. Ο σάλος γύρω από την επιλογή της καταδεικνύει το μέγεθος της πρόκλησης που έχει μπροστά του ο Μπέρναμ, καθώς πασχίζει να χτίσει μια κυβέρνηση που θα χωράει όλες τις τάσεις.

Σύμμαχος του Μπέρναμ δήλωσε στους Times: «Η Σαμπάνα δεν έχει καμία αίσθηση της οικονομίας. Απλώς δεν είναι κάτι για το οποίο έχει μιλήσει ποτέ. Δεν διαθέτει πνεύμα συνεργασίας και δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο πώς θα μπορούσε να κινήσει τον κρατικό μηχανισμό».

Την ίδια στιγμή, βουλευτής των Εργατικών έκανε λόγο για μια ακατανόητη απόφαση: «Κανείς δεν ξέρει τις απόψεις της. Έχει άραγε καμία; Δεν έχει κάνει ποτέ ούτε μία ομιλία ή παρέμβαση για την οικονομία. Είναι απολύτως παράξενο και δεν μπορώ να τη δω ως μια λογική επιλογή. Ο Εντ (Μίλιμπαντ) θα ήταν ένας πολύ πιο έμπειρος υπουργός οικονομικών. Η επιλογή της (Μαχμούντ) δεν είναι καλός οιωνός για τον ριζικό ανασχεδιασμό του τρόπου διακυβέρνησης».

Η Ρέιτσελ Μάσκελ, βουλευτής της αριστερής πτέρυγας και η πρώτη που στήριξε τον Μπέρναμ ως διάδοχο του Στάρμερ το περασμένο καλοκαίρι, μιλώντας στους Times, χαρακτήρισε τον διορισμό της Μαχμούντ μέγα λάθος. Υπογράμμισε την εμπειρία του Μίλιμπαντ στο υπουργείο οικονομικών και την ικανότητά του να συσπειρώνει το κόμμα γύρω από δύσκολα ζητήματα.

«Η Σαμπάνα, από την άλλη, δεν έχει ενώσει το κόμμα μας. Ακόμη και αυτή την εβδομάδα πολλοί από εμάς δεν μπορούσαμε να στηρίξουμε τη νομοθεσία που περνάει για τη μετανάστευση», δήλωσε. «Δεν έχει την ικανότητα και την εμπειρία για την ηγεσία που απαιτείται. Ο Εντ υπερέχει μακράν».

Στον αντίποδα, οι σύμμαχοι της Μαχμούντ προβάλλουν την ικανότητά της να προωθεί και να υλοποιεί πολιτικές. «Το γεγονός ότι είναι πρόθυμη να κάνει αυτό που είναι σωστό αντί για αυτό που είναι δημοφιλές, είναι ένα πολύ καλό χαρακτηριστικό», σημείωσε υποστηρικτής της, υπενθυμίζοντας πως είχε διατελέσει σκιώδης υπουργός οικονομικών.

Την ίδια ώρα, ο Εντ Μίλιμπαντ βρίσκεται εδώ και εβδομάδες στο επίκεντρο ενός πολέμου διαρροών. Οι υποστηρικτές του τον θεωρούν τον μοναδικό υποψήφιο με την απαραίτητη εμπειρία και το όραμα για να ανακάμψει την οικονομία. Ως σταθερός σύμμαχος του Μπέρναμ, ήταν ο πρώτος υπουργός που ζήτησε από τον Στάρμερ να θέσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης. Επιπλέον, συνεργάζεται στενά με τον νέο ηγέτη το τελευταίο διάστημα για τη διαμόρφωση της οικονομικής του πολιτικής.

Ωστόσο, το περιβάλλον του Μπέρναμ ανησυχεί ότι ο Μίλιμπαντ –νυν υπουργός Ενέργειας– αποτελεί διχαστική φιγούρα που κουβαλά πολιτικό βάρος από την αποτυχημένη διεκδίκηση της πρωθυπουργίας το 2015. Εκτιμούν ότι δεν θα περνούσε το τεστ αξιοπιστίας των αγορών, κάτι που οι σύμμαχοι του Μίλιμπαντ διαψεύδουν κατηγορηματικά.

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, στην πρώτη του ομιλία ως ηγέτης των Εργατικών την Παρασκευή, ο Άντι Μπέρναμ αναμένεται να πλέξει το εγκώμιο του Κιρ Στάρμερ επειδή οδήγησε το κόμμα σε μία από τις μεγαλύτερες εκλογικές νίκες στην ιστορία, δεσμευόμενος παράλληλα για μια νέα πορεία για τη Βρετανία, η οποία θα οδηγήσει σε ανάπτυξη σε όλη τη χώρα.

Πηγή: skai.gr

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