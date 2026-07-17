Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Βελτιωμένη παρουσιάζεται η κυκλοφοριακή εικόνα των κεντρικών δρόμων του λεκανοπεδίου σήμερα, Παρασκευή. Ωστόσο, από τις 12 περίπου το μεσημέρι αναμένεται να ενταθεί η έξοδος των εκδρομέων μέσω των ρευμάτων εξόδου των δύο εθνικών οδών και της Αττικής Οδού.

Αυτή την ώρα, καθυστερήσεις παρουσιάζονται στην άνοδο τη Λεωφ. Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφ. Αθηνών από τις αρχές του Δαφνίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφ. Σχιστού με 1 χλμ αναμονής, στην Παραλιακή από το στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» προς το λιμάνι του Πειραιά και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στο ύψος της Μεταμόρφωσης και συγκεκριμένα στον κλάδο εξόδου προς τη Λαμία.

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Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

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