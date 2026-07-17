Σύσσωμα τα βρετανικά κόμματα τάχθηκαν υπέρ της λύσης του Κυπριακού με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Βρετανικό κοινοβούλιο.

Πρόκειται για την ετήσια συνάντηση που συνδιοργάνωσαν φέτος η Εθνική Ομοσπονδία Κυπρίων Ηνωμένου Βασιλείου και η Διακομματική Κοινοβουλευτική Ομάδα για την Κύπρο (APPG) με αφορμή την επέτειο της Τουρκικής εισβολής. Παράλληλα, στην εκδήλωση που συμμετείχαν δεκάδες βρετανοί βουλευτές, από όλα τα κόμματα τονίστηκε η ολοένα και αυξανόμενη αναβάθμιση των στρατηγικών σχέσεων Ηνωμένου Βασιλείου - Κύπρου. Το παρόν τους έδωσαν μεταξύ άλλων οι βουλευτές: Κάθριν Γουέστ, Νταν Τόμλινσον, Μάρτιν Βίκερς, Κάρολαϊν Νόουκς, Βαρόνη Γουίντερτον.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, ο οποίος χαρακτήρισε την Κύπρο αξιόπιστο εταίρο του Ηνωμένου Βασιλείου και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Στο πλαίσιο αυτό τόνισε ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών κάνοντας εκτενή αναφορά στη στενή συνεργασία Λευκωσίας και Λονδίνου κατά τη διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Την ίδια στιγμή επεσήμανε τον ρόλο της Κύπρου τόσο στη διοχέτευση ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα όσο και στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης χιλιάδων ξένων υπηκόων από εμπόλεμες περιοχές μέσω του κυπριακού εδάφους. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέβαλε ουσιαστικά στην περαιτέρω προσέγγιση Ηνωμένου Βασιλείου και Ε.Ε., κάνοντας ειδική αναφορά στη συμφωνία για το Γιβραλτάρ και στη συμμετοχή Βρετανού υπουργού σε άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου της ΕΕ. Για το Κυπριακό, ο κ. Κόμπος επανέλαβε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη να συμμετάσχει άμεσα σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις εντός του πλαισίου που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας ότι η ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος καθίσταται ολοένα και πιο σημαντική. Σημείωσε δε, ότι η περαιτέρω πρόοδος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στάση που θα τηρήσει η Τουρκία απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη διεθνή κοινότητα και το διεθνές δίκαιο.

Αλλά και ο Βρετανός Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκά ζητήματα, Στίβεν Ντάουτι, χαρακτήρισε τις σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου - Κύπρου ισχυρότερες από ποτέ, εξήρε τη συμβολή της κυπριακής κοινότητας στη βρετανική κοινωνία και ευχαρίστησε την Κυπριακή Δημοκρατία για τον ρόλο της στις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στη Γάζα και στην συμβολή της για τις απομακρύνσεις πολιτών από περιοχές συγκρούσεων.

Επίσης, συνεχάρη την Κύπρο για την επιτυχημένη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, σημειώνοντας ότι συνέβαλε στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελλών. Για το Κυπριακό, υπογράμμισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, ως Εγγυήτρια Δύναμη, παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην επίτευξη δίκαιης και διαρκούς λύσης στη βάση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα και θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τη διαδικασία υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδια για θέματα Ευρώπης, η βουλευτής των Συντηρητικών, Γουέντι Μόρτον, αναφέρθηκε στους διαχρονικούς δεσμούς των δύο χωρών στους τομείς της άμυνας, του εμπορίου, της εκπαίδευσης και της περιφερειακής ασφάλειας, ενώ εξήρε τη συμβολή της βρετανοκυπριακής κοινότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η κ. Μόρτον επισήμανε ότι οι συνέπειες της τουρκικής εισβολής του 1974 εξακολουθούν να επηρεάζουν χιλιάδες οικογένειες και επανέλαβε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν αναγνωρίζει το ψευδοκράτος. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ουσιαστική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις.

Ανάλογο μήνυμα έστειλε και η βουλευτής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Σάρα Όλνεϊ, η οποία τόνισε τη διαχρονική στήριξη του κόμματός της προς την Κύπρο και τη βρετανοκυπριακή κοινότητα, υπογραμμίζοντας ότι, 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες εξακολουθούν να υποστηρίζουν λύση με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρέμβαση του επίτιμου προέδρου της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την Κύπρο, Σερ Ρότζερ Γκέιλ, ο οποίος χαρακτήρισε απαράδεκτη τη συνεχιζόμενη επί 52 χρόνια κατοχή κυπριακού εδάφους και τόνισε ότι οι συνομιλίες πρέπει να ξεκινήσουν ξανά από το σημείο όπου είχαν διακοπεί και όχι από μηδενική βάση. Δήλωσε ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως υπάρχει καλή θέληση και στις δύο πλευρές και επανέλαβε πως ο στόχος πρέπει να παραμείνει «ένα νησί, ένα κράτος, ένας Πρόεδρος», τονίζοντας ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε λύση που θα υπολείπεται αυτού του στόχου.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας, Χρίστος Καραολής, απηύθυνε έκκληση προς το Λονδίνο να διαδραματίσει ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στις προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών, τηρώντας τις ιστορικές του υποχρεώσεις ως Εγγυήτρια Δύναμη, μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και συντάκτης των σχετικών ψηφισμάτων για το Κυπριακό, όπως χαρακτηριστικά τόνισε.

Ο κ. Καραολής εξέφρασε τη στήριξη της Ομοσπονδίας στις πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μέσα στο έτος, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε λύση πρέπει να βασίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, προβλέποντας διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ιθαγένεια, σε πλήρη συμφωνία με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το διεθνές δίκαιο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημαντική αναβάθμιση των σχέσεων Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου τα τελευταία χρόνια στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και της ανθρωπιστικής συνεργασίας, ευχαριστώντας τον Βρετανό πρωθυπουργό Σερ Κιρ Στάρμερ για την επίσκεψή του στην Κύπρο και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών θα συνεχίσει να ενισχύεται.

Φωτ.: Σταύρη Κλεάνθου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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