Εγκαύματα σχεδόν σε όλο το σώμα έχει το 4χρονο κορίτσι στο Παίδων Αγία Σοφία

Εγκαύματα 1ου, 2ου και 3ου βαθμού έχει το 4χρονο κορίτσι που μεταφέρθηκε την Τετάρτη στο Παίδων «Αγία Σοφία», σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη.

Τα εγκαύματα εντοπίζονται σχεδόν σε όλο το σώμα του παιδιού, στο πρόσωπο, στον τράχηλο, στον θώρακα, στην κοιλιά, στα χέρια και στα πόδια, ενώ στο σώμα του οι γιατροί εντόπισαν και εκχυμώσεις, σύμφωνα με πληροφορίες.

Μόλις οι γιατροί είδαν την κατάσταση του παιδιού ενεργοποίησαν το πρωτόκολλο για κακοποίηση ανηλίκων και η 20χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία κατάγεται από τη Συρία, συνελήφθη.

Η ζωή του παιδιού δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, ωστόσο θα χρειαστεί θεραπεία.

Από τα στοιχεία που συνέλεξαν οι αστυνομικοί, προέκυψε ότι το παιδί ήταν σε αυτήν την κατάσταση, αβοήθητο, για τουλάχιστον τέσσερις ημέρες.

Η μητέρα αποφάσισε να πάει το παιδί στο νοσοκομείο όταν επιδεινώθηκε η υγεία του.

Το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν οι σωματικές βλάβες στο τετράχρονο παιδί.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης και ο εισαγγελέας ανηλίκων.

Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια πρόκλησης των σωματικών βλαβών στην τετράχρονη.

