Ο δημοφιλής Νεοζηλανδός ηθοποιός Σαμ Νιλ, γνωστός, μεταξύ άλλων και για τον ρόλο του στις ταινίες «Jurassic Park», πέθανε από πνευμονία, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπός του.

Ο Νιλ πέθανε τη Δευτέρα σε ηλικία 78 ετών.

«Ο Σαμ πέθανε από πνευμονία», ανέφερε η δήλωσή του ο ατζέντης του Φίλιπ Γκρεντς. «Πριν αρρωστήσει, ο Σαμ είχε παλέψει γενναία και είχε νικήσει το λέμφωμα μέσω μιας νέας θεραπείας που ονομάζεται θεραπεία CAR-T».

Μια δήλωση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα που ανακοίνωνε τον θάνατό του ανέφερε: «Ο Σαμ ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένεια και έφυγε από τη ζωή με την αξιοπρέπεια που χαρακτήριζε όλη του τη ζωή. Η απώλεια ήταν ξαφνική και απροσδόκητη, αλλά ευλογημένη από το γεγονός ότι ο Σαμ παρέμεινε χωρίς καρκίνο».

Ο ατζέντης είπε ότι ο Νιλ, ο οποίος ήταν επίσης γνωστός για τον ρόλο του στο «Peaky Blinders», είχε γυρίσει τέσσερις ταινίες τον τελευταίο χρόνο, οι οποίες θα κυκλοφορήσουν τους επόμενους μήνες.

Ο Νιλ αποκάλυψε ότι υποβαλλόταν σε θεραπεία για καρκίνο του αίματος σταδίου 3, ενώ προωθούσε τα απομνημονεύματά του, "Did I Ever Tell You This?", τον Μάρτιο του 2023.

Το 2022, ο Νιλ διαγνώστηκε με αγγειοανοσοβλαστικό Τ-κυτταρικό λέμφωμα, «μια σπάνια, συχνά αλλά όχι πάντα, επιθετική (ταχέως αναπτυσσόμενη) μορφή περιφερικού Τ-κυτταρικού λεμφώματος», σύμφωνα με το Ίδρυμα Έρευνας Λεμφώματος (Lymphoma Research Foundation).

Η δήλωση της Τετάρτης ανέφερε ότι η οικογένεια θα πραγματοποιήσει μια ιδιωτική επιμνημόσυνη δέηση.

Πηγή: skai.gr

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