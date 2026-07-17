Voucher παιδικών σταθμών: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια οι πολύτεκνοι – Οι νέες αλλαγές

Σημαντικές αλλαγές στη χορήγηση voucher για τη φιλοξενία παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς φέρνει η νέα τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το πρόγραμμα της περιόδου 2026-2027.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς καταργείται πλήρως το εισοδηματικό όριο για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Έτσι, οικογένειες με τέσσερα παιδιά και άνω θα μπορούν να λάβουν voucher ανεξάρτητα από το ετήσιο εισόδημά τους.



Η νέα ρύθμιση έχει στόχο να διευρύνει την πρόσβαση περισσότερων παιδιών σε δομές προσχολικής αγωγής και φροντίδας, μειώνοντας τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες λόγω των αυξημένων οικονομικών υποχρεώσεων.

Τα νέα εισοδηματικά όρια για τα voucher

Με βάση τα νέα δεδομένα, τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

Οικογένειες με έως δύο παιδιά: το ανώτατο ετήσιο εισόδημα καθορίζεται στις 35.000 ευρώ.

Τρίτεκνες οικογένειες: το όριο αυξάνεται στις 38.000 ευρώ ετησίως.

Πολύτεκνες οικογένειες (τέσσερα παιδιά και άνω): δεν υπάρχει πλέον κανένα εισοδηματικό πλαφόν.

Η αλλαγή αυτή έρχεται στο πλαίσιο της προσπάθειας για μεγαλύτερη κάλυψη των αναγκών των οικογενειών και περισσότερες διαθέσιμες θέσεις σε δομές φροντίδας παιδιών.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα αφορά τη φιλοξενία παιδιών σε:

βρεφικούς σταθμούς,

βρεφονηπιακούς σταθμούς,

παιδικούς σταθμούς,

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ),

ΚΔΑΠ για παιδιά και άτομα με αναπηρία.

Η δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 και υλοποιείται μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Στόχος η μεγαλύτερη συμμετοχή οικογενειών

Με τις νέες ρυθμίσεις επιχειρείται να αυξηθεί ο αριθμός των οικογενειών που μπορούν να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα, καθώς τα προηγούμενα χρόνια αρκετές αντιμετώπιζαν αποκλεισμό λόγω των εισοδηματικών περιορισμών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες πλέον δεν θα χρειάζεται να αποδεικνύουν ότι βρίσκονται κάτω από συγκεκριμένο εισοδηματικό όριο προκειμένου να εξασφαλίσουν θέση για τα παιδιά τους.

Οι αλλαγές αναμένεται να εφαρμοστούν στον νέο κύκλο του προγράμματος για το σχολικό έτος 2026-2027, διευρύνοντας τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων.



Πηγή: skai.gr

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