Στο γραφείο της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Παρασκευή 17/07, ο 25χρονος συλληφθείς που εμπλέκεται στην υπόθεση των φονικών εμπρηστικών επιθέσεων της 1ης Ιουλίου, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα.

Η σύλληψη του 25χρονου, ο οποίος ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο, έγινε χθες (Πέμπτη 16/7) μετά την έκδοση σχετικού εντάλματος. Στην εξέλιξη αυτή οδήγησαν τόσο το απολογητικό υπόμνημα όσο και οι διευκρινίσεις που έδωσε την Τετάρτη (15/7) ο 24χρονος συγκατηγορούμενός του. Σημειώνεται ότι ο 24χρονος δηλώνει πως δεν έχει καμία σχέση με τον αντιεξουσιαστικό χώρο και είναι μεταπτυχιακός φοιτητής Αστρονομίας και Κβαντικής Φυσικής στο ΑΠΘ.

Το «κλειδί» της υπόθεσης και η διαδρομή του διαμερίσματος

Ο 24χρονος φέρεται να έδωσε στον 25χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως «ορμητήριο».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η παράδοση έγινε το βράδυ της 26ης Ιουνίου, την τελευταία ημέρα που ο 24χρονος επισκέφθηκε το συγκεκριμένο σπίτι, το οποίο ανήκει στη γιαγιά του.

Οι δύο νεαροί συναντήθηκαν σε καφετέρια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο 25χρονος ζήτησε τα κλειδιά με το πρόσχημα να φιλοξενηθεί εκεί ένας φίλος του. Λόγω της πολυετούς γνωριμίας τους, ο 24χρονος τον εμπιστεύτηκε χωρίς να ζητήσει περαιτέρω εξηγήσεις.

Στη συνέχεια, ο 25χρονος φέρεται να παρέδωσε τα κλειδιά στο ζευγάρι της επίθεσης, στο επιχειρησιακό δίδυμο, τον 29χρονο και την 26χρονη, που προφυλακίστηκαν.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής

Αμέσως μετά τη σύλληψη του 25χρονου, στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του στην Άνω Πόλη. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μεταφέρθηκαν στα εργαστήρια, χωρίς ωστόσο να έχουν αποδώσει ακόμα κάποιο ξεκάθαρο εύρημα.

Ο στόχος των αρχών: Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση προκειμένου να ξεκαθαρίσει ο ακριβής ρόλος του κάθε κατηγορουμένου. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εστιάζουν στον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του φυσικού αυτουργού, ο οποίος θεωρείται το πρόσωπο-κλειδί που καθοδηγούσε την ομάδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.