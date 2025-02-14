Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Τα προβλήματα των αναπληρωτών καθηγητών στις Κυκλάδες - 800 ευρώ μισθός και 700 ευρώ ενοίκιο

Ακόμα μια καταγγελία αναδεικνύει το σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αναπληρωτές καθηγητές που αδυνατούν να πληρώσουν με τους μισθούς τους τα υπέρογκα ενοίκια

Ενοίκια καθηγητές

Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αναπληρωτές καθηγητές στις Κυκλάδες φέρνει στην επιφάνεια μια καταγγελία που έφτασε στον ΣΚΑΪ οι οποίοι αναγκάζονται να πληρώνουν υπέρογκα ποσά για να νοικιάσουν ένα σπίτι στο μέρος που διορίστηκαν την ώρα που ο μισθός που λαμβάνουν δεν αρκεί όπως φαίνεται για να καταφέρουν να επιβιώσουν.

Στην εν λόγω περίπτωση, μια μητέρα καταγγέλλει ότι η κόρη της διορίστηκε για πρώτη φορά στο γενικό γυμνάσιο και λύκειο της Πάρου και στο γυμνάσιο της Αντιπάρου στις 12 Φεβρουαρίου και θα πρέπει να παρουσιαστεί στο νησί μέχρι σήμερα, Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου.

Ο μισθός που θα λαμβάνει είναι 800 ευρώ ωστόσο, τα ενοίκια στο κυκλαδίτικο νησί είναι υπέρογκα όπως καταγγέλλει αφού δεν υπάρχει σπίτι με ενοίκιο κάτω από 700 ευρώ και αυτό για τον μήνα Μάρτιο. 

Επιπλέον, τα σχολεία είναι κλειστά αυτές τις ημέρες λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας στο νησί.

Σε περίπτωση μάλιστα, που η κοπέλα δεν παρουσιαστεί σήμερα, δεν θα μπορεί να βρίσκεται στους πίνακες αναπληρωτών για τα επόμενα δύο χρόνια. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: εκπαιδευτικοί καθηγητές Κυκλάδες μισθοί ενοίκια kataggelies@skai.gr
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark