Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αναπληρωτές καθηγητές στις Κυκλάδες φέρνει στην επιφάνεια μια καταγγελία που έφτασε στον ΣΚΑΪ οι οποίοι αναγκάζονται να πληρώνουν υπέρογκα ποσά για να νοικιάσουν ένα σπίτι στο μέρος που διορίστηκαν την ώρα που ο μισθός που λαμβάνουν δεν αρκεί όπως φαίνεται για να καταφέρουν να επιβιώσουν.

Στην εν λόγω περίπτωση, μια μητέρα καταγγέλλει ότι η κόρη της διορίστηκε για πρώτη φορά στο γενικό γυμνάσιο και λύκειο της Πάρου και στο γυμνάσιο της Αντιπάρου στις 12 Φεβρουαρίου και θα πρέπει να παρουσιαστεί στο νησί μέχρι σήμερα, Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου.

Ο μισθός που θα λαμβάνει είναι 800 ευρώ ωστόσο, τα ενοίκια στο κυκλαδίτικο νησί είναι υπέρογκα όπως καταγγέλλει αφού δεν υπάρχει σπίτι με ενοίκιο κάτω από 700 ευρώ και αυτό για τον μήνα Μάρτιο.

Επιπλέον, τα σχολεία είναι κλειστά αυτές τις ημέρες λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας στο νησί.

Σε περίπτωση μάλιστα, που η κοπέλα δεν παρουσιαστεί σήμερα, δεν θα μπορεί να βρίσκεται στους πίνακες αναπληρωτών για τα επόμενα δύο χρόνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.