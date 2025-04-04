Βίντεο από τη στιγμή που η Ειδική Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής ακινητοποίησε τον οδηγό που έτρεχε με 206 χλμ. την ώρα, στη Λεωφόρο Συγγρού, ήρθε στη δημοσιότητα με τον οδηγό του οχήματος να συλλαμβάνεται καθώς ήταν σε κατάσταση μέθης.

Πρόκειται για έναν 45χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε από ραντάρ της τροχαίας να κινείται στη λεωφόρο Συγγρού στο καθοδικό ρεύμα με 206 χιλιόμετρα την ώρα. Αστυνομικοί ξεκίνησαν να τον ακολουθούν προσπαθώντας να αποφύγουν να μην γίνει κάποιο ατύχημα τόσο για τον ίδιο όσο και για τους ανυποψίαστους οδηγούς που κινούνταν εκείνη την ώρα στον συγκεκριμένο δρόμο.

Ο οδηγός που μετά από αλκοτέστ έδειξε ότι ήταν θετικός σε κατανάλωση αλκοόλ 0,52 μικρογραμμάρια ανά λίτρο αίματος συνελήφθη και ακολούθησε αυτόφωρη διαδικασία. Στον οδηγό του εν λόγω οχήματος επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Πηγή: skai.gr

