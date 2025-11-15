Η άσφαλτος βάφτηκε ξανά με αίμα, καθώς δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από σύγκρουση οχημάτων στην Παιανία.

Το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη το πρωί του Σαββάτου σε κεντρικό σημείο της λεωφόρου Λαυρίου. Στη διασταύρωση με την οδό Κολοκοτρώνη, δύο αυτοκίνητα ενεπλάκησαν σε πλαγιομετωπική σύγκρουση, με αποτέλεσμα οι δύο επιβάτες του ενός οχήματος να παγιδευτούν μέσα στα συντρίμμια.

Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, οι δύο ηλικιωμένοι υπέστησαν θανάσιμα τραύματα, ενώ οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο τους απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις τους από το ολοκληρωτικά κατεστραμμένο αυτοκίνητο.

