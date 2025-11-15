Αρκαδία: Σύλληψη 54χρονου για παράβαση του νόμου περί όπλων

Συνελήφθη ένα άτομο για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα στην Αρκαδία. Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, κυνηγετικά όπλα, πιστόλια και φυσίγγια. Η σύλληψη έγινε στην Τρίπολη, σύμφωνα με το ertnews, από τους αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Τρίπολης.

Συνελήφθη 54χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου για τα όπλα. Αστυνομικοί του τμήματος βόρειας Κυνουρίας, πραγματοποίησαν έρευνα σε οικία του 54χρονου, σε τοπική κοινότητα του δήμου Βόρειας Κυνουρίας, όπου βρέθηκαν, συνολικά και κατασχέθηκαν: Ένα κυνηγετικό όπλο, η άδεια κατοχής του οποίου είχε λήξει, ένα κυνηγετικό αεροβόλο, τύπου «φλόμπερ», μετά άδειου κάλυκα, ένα πιστόλι, μετά γεμιστήρα και 8 φυσίγγια εντός αυτής, ένα πιστόλι, μετά γεμιστήρα και 18 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων.

Ο συλληφθέντας, οδηγήθηκε αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.