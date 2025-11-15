Λογαριασμός
Δυο σοβαρά τραυματίες στην Παιανία μετά από σύγκρουση οχημάτων - Επιχείρηση απεγκλωβισμού

Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στη λεωφόρο Λαυρίου, στο ρεύμα προς Κορωπί - Στο σημείο βρίσκεται η Τροχαία

ΕΚΑΒ

Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στη λεωφόρο Λαυρίου, στο ρεύμα προς Κορωπί, από το ύψος της οδού Κολοκοτρώνη στην περιοχή της Παιανίας, λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την σύγκρουση των οχημάτων υπάρχουν δύο άτομα σοβαρά τραυματισμένα.

Στο σημείο βρίσκεται η Τροχαία προκειμένου να διευκολύνει την κίνηση των οχημάτων καθώς και ασθενοφόρο.

TAGS: Παιανία τροχαίο
