Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στη λεωφόρο Λαυρίου, στο ρεύμα προς Κορωπί, από το ύψος της οδού Κολοκοτρώνη στην περιοχή της Παιανίας, λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την σύγκρουση των οχημάτων υπάρχουν δύο άτομα σοβαρά τραυματισμένα.

Στο σημείο βρίσκεται η Τροχαία προκειμένου να διευκολύνει την κίνηση των οχημάτων καθώς και ασθενοφόρο.

Πηγή: skai.gr

