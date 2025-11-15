Λογαριασμός
Κατάμεστο το Πολυτεχνείο: Μικροί και μεγάλοι αφήνουν ένα λουλούδι στο προαύλιο - Δείτε βίντεο

Οι πύλες του ιδρύματος άνοιξαν στις 9:00 το πρωί, σηματοδοτώντας την έναρξη του τριήμερου εορτασμού - Φόρος τιμής στους πεσόντες του 1973

Πολυτεχνείο

Κατάμεστο είναι από το πρωί του Σαββάτου (15/11) το ιστορικό κτίριο του Πολυτεχνείου στην οδό Πατησίων, καθώς πλήθος πολιτών σπεύδει να τιμήσει την 52η επέτειο της εξέγερσης του Νοέμβρη.

Οι πύλες του ιδρύματος άνοιξαν στις 9:00 το πρωί, σηματοδοτώντας την έναρξη του τριήμερου εορτασμού.

Από την πρώτη στιγμή, μικροί και μεγάλοι, πολίτες όλων των ηλικιών καθώς και οικογένειες με παιδιά, φτάνουν στον χώρο για να αφήσουν ένα λουλούδι στο μνημείο και να αποτίσουν φόρο τιμής στους αγωνιστές του 1973.

