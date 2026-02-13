Στην Αθήνα μεταφέρει την κινητοποίησή του ο πρωτογενής τομέας, κλιμακώνοντάς την με μία πανελλαδική συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος το απόγευμα της Παρασκευής, μετά από απόφαση της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς μεταβαίνουν στην Αττική προκειμένου να διαδηλώσουν για τα αιτήματα -που όπως υποστηρίζουν- δεν έχουν ικανοποιηθεί. Το συλλαλητήριο είναι προγραμματισμένο για τις 4 το απόγευμα στο Σύνταγμα, όπου αναμένεται να βρεθούν δεκάδες τρακτέρ τα οποία θα σταθμεύσουν μπροστά στη Βουλή.

Νωρίτερα, εργατικά κέντρα και συνδικάτα, διαδήλωσαν στη 1 το μεσημέρι ενάντια στο νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις. Ως εκ τούτου, κλειστή παραμένει η Αμαλίας.

Το κονβόι των τρακτέρ, των ιδιωτικών οχημάτων και των πούλμαν που θα κατέβει από τη λεωφόρο Κηφισού, θα περάσει από τη λεωφόρο Αθηνών, από την πλατεία Καραϊσκάκη και θα κινηθεί ανάποδα στην Αγίου Κωνσταντίνου με κατεύθυνση προς Ομόνοια και ανάποδα στην Πανεπιστημίου μέχρι το Σύνταγμα.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να μπουν σε ισχύ οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Αστυνομίας, που θα περιλαμβάνουν και αποκλεισμούς δρόμων.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αναμένεται να εντοπιστούν στις εισόδους της πόλης, στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας και στην Αθηνών-Κορίνθου, όπως και στη Λεωφόρο Αθηνών. Προβλήματα θα σημειωθούν επίσης κατά την ώρα των συλλαλητηρίων στη Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, στη λεωφόρο Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Σημειώνεται υπάρχουν επιπρόσθετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, εξαιτίας της συγκέντρωσης των εργατικών κέντρων και συνδικάτων.

Όπως έγινε γνωστό, οι σύλλογοι οδηγών ταξί έχουν ανακοινώσει ότι σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους αγρότες, θα σταθμεύσουν στην άκρη της λεωφόρου Αθηνών, κατά την διέλευση των τρακτέρ. Τέλος έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις διαφόρων συλλογικοτήτων στο Σύνταγμα και το απόγευμα, στις 18.00 και 19.00.

Από απολύμανση τα τρακτέρ, για την ευλογιά των προβάτων

Ειδικότερα, η ΕΛ.ΑΣ. έχει εγκαταστήσει δύο σταθμούς απολύμανσης για την ευλογιά των προβάτων, για προληπτικούς λόγους και σε συνεννόηση με τους αγρότες, στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας, από όπου θα περάσουν όλα τα τρακτέρ που θα έρθουν για το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, τα οποία υπολογίζεται ότι θα αρχίσουν να φτάνουν γύρω στις 15.00.

Μετά την απολύμανση τα τρακτέρ θα κινηθούν με τη συνοδεία περιπολικών, από τις πύλες της Αττικής, μέσω της λεωφόρου Κηφισού, ακολουθώντας το δρομολόγιο: Λ. Αθηνών, Ομόνοια, αντίθετα στην οδό Πανεπιστημίου μέχρι την πλατεία Συντάγματος, όπου σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα διανυκτερεύσουν μπροστά στη Βουλή. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να επηρεάσουν την κυκλοφορία και στις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, Λεωφόρος Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Τα μεγαλύτερα ζητήματα με την κίνηση αναμένονται στις εισόδους της πόλης, στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου και στην Αθηνών-Λαμίας, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών κατά την είσοδο των τρακτέρ.

Επιπλέον, στο συλλαλητήριο συμμετέχουν περίπου 130 αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα Χανιά, οι οποίοι αναχώρησαν χθες για τον Πειραιά και έφτασαν λίγο μετά τις 6 το πρωί.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων παραμένουν το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και η καταβολή αποζημιώσεων στο 100%.

Ραντεβού στις Αφίδνες

Ήδη, από νωρίς το πρωί έφτασαν στην Αττική αγρότες από την Κρήτη, ενώ στις Αφίδνες συγκεντρώνονται εκείνοι που κατηφορίζουν από τη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα, για να κινηθούν κατόπιν στην πλατεία Συντάγματος.

Περίπου στις 11 το πρωί είχαν φτάσει στο σημείο τα πρώτα εννέα τρακτέρ από τη Φθιώτιδα και το μπλόκο του Μπράλου.Τα φορτηγά που μεταφέρουν τα τρακτέρ, σταματούν στη γέφυρα Καπανδριτίου και η Τροχαία -συνοδεία περιπολικών- τα οδηγεί σε συγκεκριμένο χώρο στον παράδρομο των διοδίων όπου ξεφορτώνουν τα αγροτικά μηχανήματα και τα τρακτέρ.

Παράλληλα, αγρότες μετακινούνται και με λεωφορεία, τα οποία θα σταθμεύσουν στο ΟΑΚΑ.

Ξεκίνησαν οι αγρότες της Αχαΐας - «Να σταματήσει ο εμπαιγμός» το μήνυμα των Θεσσαλών

Δεκάδες αγρότες από την Αχαΐα ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής από διάφορα σημεία του νομού, με λεωφορεία και ΙΧ, για να συμμετάσχουν στο μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.

Οι αγρότες της Αχαΐας τονίζουν, ότι μετά τα μπλόκα, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται με άλλες μορφές, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Κάνουν δε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της ευλογιάς που έχει ξεκληρήσει ολόκληρα κοπάδια στον νόμο.

Παράλληλα, πούλμαν με αγρότες αναχώρησαν από τον Πλατύκαμπο, την Αγιά, τον Τύρναβο, την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα και άλλες περιοχές, ενώ 25 τρακτέρ από τη Λάρισα, φορτώθηκαν σε φορτηγά και θα μεταφερθούν σε σημείο έξω από την Αθήνα, στις Αφίδνες, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, όπου θα ενωθούν με τα υπόλοιπα τρακτέρ για να κατευθυνθούν προς το Σύνταγμα.

«Κατεβαίνουμε στην Αθήνα για να στείλουμε το μήνυμα στην κυβέρνηση», λέει ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παγγαίου, Γρηγόρης Γρουζίδης μιλώντας στην ΕΡΤ. «Ζητάμε να σταματήσει ο εμπαιγμός, τίποτα δεν έχουμε δει να γίνεται πράξη μέχρι τώρα».

Πρόκειται για ένα πανελλαδικό συλλαλητήριο του παρόντος και του μέλλοντος του πρωτογενή τομέα», λέει ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας. Πρόκειται για το τρίτο συλλαλητήριο που διοργανώνεται από την Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων την τελευταία δεκαετία.

Οι Θεσσαλοί αγρότες θα παραμείνουν το βράδυ στην Αθήνα και αναμένεται να αποχωρήσουν το Σάββατο το μεσημέρι.

«Καλούμε και το λαό της Αθήνας να δώσει βροντερό παρών γιατί μας έχουν στηρίξει όλες αυτές τις ημέρες, αλλά και γιατί στα αιτήματά μας είναι πέρα από το να ζήσουμε και να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε, είναι ότι τα εξαιρετικά προϊόντα που βγάζουμε φτάνουν στο τραπέζι όλων μας και μπορούμε να παλέψουμε για να μειωθεί αυτή η ψαλίδα από το χωράφι στο ράφι», τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ρίζος Μαρούδας.

«Δίνουμε έναν αγώνα επιβίωσης, φύγαμε από τα μπλόκα όμως ο αγώνας μας συνεχίζεται γιατί δεν ικανοποιήθηκαν βασικά μας αιτήματα», πρόσθεσε και ανέφερε ότι αν δεν γίνουν δεκτά τα αιτήματα των αγροτών με αυτή την κινητοποίηση, θα συνεχίσουν «σε τοπικό επίπεδο αλλά και με κεντρικές πρωτοβουλίες».

Στην Αθήνα οι αγρότες της Κρήτης

Περίπου 40 εκπρόσωποι αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων από τα Χανιά έφτασαν με πλοίο στον Πειραιά, λίγο μετά τις 6 το πρωί, για να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο του Συντάγματος.

Λίγο αργότερα έφτασαν στον Πειραιά και 20 αγρότες από το Ηράκλειο οι οποίοι ενώθηκαν με τους Χανιώτες και με συμβατικά μέσα και με τα μέσα μεταφοράς κινήθηκαν προς το κέντρο της Αθήνας, όπου θα περάσουν λίγες ώρες είτε με δικούς τους ανθρώπους είτε σε κάποια καταστήματα, περιμένοντας τους συναδέλφους τους από την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα να καταφθάσουν στην Αθήνα.

Πηγή: skai.gr

