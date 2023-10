Ωρωπός: Τροχαίο ατύχημα στο Χαλκούτσι – Απεγκλωβίστηκαν 4 άτομα Ελλάδα 07:20, 19.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 6 πυροσβέστες, με 3 οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν από το αυτοκίνητο έναν άνδρα και τρεις γυναίκες