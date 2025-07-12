Θέλετε να πάρετε έναν υπνάκο και να ξεκουραστείτε μετά τη δουλειά το μεσημέρι, αλλά ο από κάτω κάνει εργασίες ανακαίνισης;

Έχετε ένα μωρό που (επιτέλους) κοιμάται, αλλά οι απέναντι κάνουν πάρτι;

Μπορείτε να διαμαρτυρηθείτε άνετα, αν είναι ώρα κοινής ησυχίας.

Οι ώρες κοινής ησυχίας της θερινής περιόδου – κατά τις οποίες απαγορεύεται να προκαλείται οποιαδήποτε ενόχληση από θόρυβο - έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ και θα διαρκέσουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Η αστυνομία μάλιστα θυμίζει ότι η ηχορύπανση θεωρείται διατάραξη κοινής ησυχίας και διώκεται ποινικά.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ), οι πολίτες οφείλουν να αποφεύγουν κάθε είδους θορυβώδη δραστηριότητα, ιδιαίτερα σε κατοικημένες περιοχές και πολυκατοικίες:

Μεσημέρι: Από 15:00 έως 17:30

Βράδυ: Από 23:00 έως 07:00

Τι απαγορεύεται ενδεικτικά κατά τις ώρες κοινής ησυχίας

- Η λειτουργία ραδιοφώνων, τηλεοράσεων και ηχοσυστημάτων σε υψηλή ένταση.

- Οι φασαρίες σε μπαλκόνια, αυλές ή κοινόχρηστους χώρους.

- Οι εργασίες και χρήσεις εργαλείων που προκαλούν θόρυβο.

- Η οργανωμένη διασκέδαση με μουσική σε εξωτερικούς χώρους κατοικιών.

Πηγή: skai.gr

