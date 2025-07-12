Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στην Πυροσβεστική, για φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Ριτσώνα.

Η βιομηχανική περιοχή όπου εκδηλώθηκε η φωτιά είναι γειτνιάζουσα με οικιστικό ιστό, γεγονός που εντείνει την ανάγκη για αυξημένη επιφυλακή.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από Χαλκίδα και Θήβα, ωστόσο, λόγω των εύφλεκτων υλικών, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε ταχύτατα και καίει ολοσχερώς το εργοστάσιο.

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ μετέβη ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Οι εικόνες που καταγράφονται από την περιοχή είναι αποκαλυπτικές: πυκνοί, μαύροι καπνοί υψώνονται στον ουρανό, με τη μυρωδιά του καμένου πλαστικού να είναι αποπνικτική σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων.

Λόγω των επικίνδυνων καπνών, ήχησε το 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών στην βιομηχανική ζώνη #Ριτσώνας της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας



‼️ Επικίνδυνοι καπνοί, παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 12, 2025

Πηγή: skai.gr

