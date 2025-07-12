Λογαριασμός
Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στη Ριτσώνα - 112 για επικίνδυνους καπνούς - Βίντεο

Η πυρκαγιά καίει ολοσχερώς το εργοστάσιο - Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει την περιοχή 

UPDATE: 10:15
Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στην Πυροσβεστική, για φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Ριτσώνα.

Η βιομηχανική περιοχή όπου εκδηλώθηκε η φωτιά είναι γειτνιάζουσα με οικιστικό ιστό, γεγονός που εντείνει την ανάγκη για αυξημένη επιφυλακή. 

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από Χαλκίδα και Θήβα, ωστόσο, λόγω των εύφλεκτων υλικών, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε ταχύτατα και καίει ολοσχερώς το εργοστάσιο.

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ μετέβη ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Οι εικόνες που καταγράφονται από την περιοχή είναι αποκαλυπτικές: πυκνοί, μαύροι καπνοί υψώνονται στον ουρανό, με τη μυρωδιά του καμένου πλαστικού να είναι αποπνικτική σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων.

Λόγω των επικίνδυνων καπνών, ήχησε το 112.

