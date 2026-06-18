Φύλλο και φτερό τα οικονομικά στοιχεία όλων των υψηλόβαθμων υπαλλήλων στις πολεοδομίες

Της Έλενας Γαλάρη

Σπιθαμή προς σπιθαμή θα ελεγχθούν τα οικονομικά στοιχεία όλων των υψηλόβαθμων υπαλλήλων στις πολεοδομίες της χώρας.

Με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, εξειδικευμένο προσωπικό θα ελέγξει τα οικονομικά στοιχεία υπαλλήλων και στελεχών των πολεοδομιών, αλλά και των συγγενικών προσώπων τους.

Θα ερευνηθούν περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν, πότε αποκτήθηκαν και αν η απόκτησή τους δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους.

Για κάθε μία πολεοδομία που θα ολοκληρώνεται ο έλεγχος, εάν εντοπίζονται ενδείξεις, θα σχηματίζεται αυτοτελές πόρισμα, το οποίο σε περίπτωση που θα προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης, θα διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ τα ύποπτα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία θα δεσμεύονται.

Ωστόσο, η ανεξάρτητη αρχή δεν σταματά σε αυτή την υπόθεση:

Δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία του φαρμακοποιού στα Βόρεια Προάστια, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα και αφέθηκε ελεύθερος, καθώς η Αρχή εντόπισε μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και

ακίνητα και αυτοκίνητα σε υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιόλαδου με την εκτιμώμενη ζημία σε βάρος του δημοσίου να φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: skai.gr

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