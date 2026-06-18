ΣΤΑΣΥ: Καταγγελία ότι ελεγκτής ζήτησε 20 ευρώ για να μην επιβάλει πρόστιμο

Σοβαρή καταγγελία έχει προκύψει σε βάρος ελεγκτή της ΣΤΑΣΥ, έπειτα από αναφορά επιβάτη πως ο συγκεκριμένος ελεγκτής ζητούσε 20 ευρώ για να μην του επιβάλει πρόστιμο επειδή δεν διέθετε εισιτήριο.

Η υπόθεση έγινε γνωστή σήμερα ωστόσο σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές της Καθημερινής, πρόκειται για ανώνυμη καταγγελία που έγινε το 2024.

Ο εκπρόσωπος εργαζομένων ΔΣ στην ΣΤΑΣΥ, Σπύρος Ρεβύθης, σε δηλώσεις του σε τηλεοπτικό σταθμό, ανέφερε πως μετά το περιστατικό ο ελεγκτής μετακινήθηκε σε νέα θέση και σήμερα εργάζεται ως σταθμάρχης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για προαγωγή.

Πληροφορίες της Καθημερινής υπογραμμίζουν πως ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες εσωτερικές διαδικασίες για τον συγκεκριμένο ελεγκτή. Πέρασε από πειθαρχικό έλεγχο, ο φάκελος διαβιβάστηκε στην Αρχή Διαφάνειας και αργότερα ενεργοποιήθηκαν οι εισαγγελικές αρχές.

Προς το παρόν, η υπόθεση δεν έχει τελεσιδικήσει, καθώς βρίσκεται σε δικαστική διερεύνηση. Στον ελεγκτή επιβλήθηκε η ποινή της παύσης εργασίας για 10 ημέρες και αλλαγή ειδικότητας.

Μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση, επέστρεψε αρχικά ως θυρωρός και έπειτα, μέσω εσωτερικών διαδικασιών, ως σταθμάρχης. Πηγές από τη ΣΤΑΣΥ διαψεύδουν, πάντως, πως πρόκειται για προαγωγή.

Πάντως, δεν αποκλείουν ορισμένοι η χρονική συγκυρία ανάδειξης της υπόθεσης να συνδέεται με τις επικείμενες εκλογές εργαζομένων στην εταιρεία.

Πηγή: skai.gr

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