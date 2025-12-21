Φωτιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης στου Ρέντη

Φωτιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης στην περιοχή του Ρέντη ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής.

Η φωτιά, σύμφωνα με πληροφορίες, εκδηλώθηκε κατά τη μία σε σημείο με παλέτες και χαρτιά σε εξωτερικό χώρο της μονάδας και στο σημείο έσπευσαν 14 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και φέρεται χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών οι φλόγες να μην επεκτάθηκαν εντός.

Στο σημείο παραμένει ισχυρή δύναμη πυρόσβεσης για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.

Πηγή: skai.gr

