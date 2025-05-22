«Ψευδή» χαρακτηρίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση του Ευρωπαίου εισαγγελέα σχετικά με τον έλεγχο που διενεργήθηκε στα γραφεία του οργανισμού κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

Στην απάντηση του ο ΟΠΕΚΕΠΕ σημειώνει ότι «υπήρξε συνεργασία» σε αντίθεση με όσα υποστηρίζει ο Ευρωπαίος εισαγγελέας ότι ο έλεγχος «επετεύχθη μόνο χάρη στην υποστήριξη των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας».

Η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ:

«Όπως είναι πλέον γνωστό, στις 19.05.2025, από 10ης πρωινής μέχρι 4ης πρωινής της επόμενης ημέρας, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με απόλυτη επιτυχία χάρη στην ουσιώδη συνδρομή, με αυταπάρνηση, των στελεχών του, ελεγχόμενων και μη.

Ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας κύριος Ν. Πασχάλης, Αντιεισαγγελέας Εφετών, εξέδωσε στις 20.05.2025 ανακοίνωση, όπου μεταξύ άλλων αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια του ελέγχου δεν υπήρξε ειλικρινής συνεργασία με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και ότι ο στόχος του ελέγχου τελικά επετεύχθη μόνο χάρη στην υποστήριξη των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. Κατ' ακολουθία, με την ως άνω διαπίστωση, υπονοείται ότι ο Οργανισμός δεν συνεργάστηκε, καθ' οιονδήποτε τρόπο, με το ελεγκτικό κλιμάκιο.

Τα παραπάνω ψεύδη του κυρίου Εισαγγελέα συκοφαντούν ασύστολα τον Οργανισμό και εμμέσως πλην σαφώς και τη νέα Διοίκηση αυτού, η οποία κατά τον κύριο Πασχάλη ανέχθηκε ή ακόμη περισσότερο παρότρυνε τα στελέχη του Οργανισμού στο να επιδείξουν τοιαύτη συμπεριφορά. Αν τα ως άνω ήταν αληθή, το γεγονός αυτό θα υποδήλωνε ότι η νέα Διοίκηση δεν επιθυμεί τον ουσιαστικό έλεγχο αλλά αποσκοπεί στην κάλυψη τυχόντων ατοπημάτων του παρελθόντος.

Η πραγματικότητα όμως αποδεικνύει ακριβώς το αντίθετο, καθώς η νέα Διοίκηση του Οργανισμού όχι μόνο υποστήριξε τη διεξαγωγή του ελέγχου αλλά, εφόσον χρειαστεί, για να διαχυθεί άπλετο φως, είναι διατεθειμένη να συνδράμει σε οποιοδήποτε περαιτέρω έλεγχο, με την ίδια θετική διάθεση, που ήδη επέδειξε.

Θα επιθυμούσε βέβαια η άφιξη των ελεγκτών να μην συμπίπτει με την άφιξη συνεργείων τηλεοπτικών σταθμών στην είσοδο του Οργανισμού, όπως - ίσως συμπτωματικά - συνέβη στο πλαίσιο του προαναφερθέντος ελέγχου.

Το αφήγημα της νέας Διοίκησης του Οργανισμού και η υπόσχεση, που έδωσαν ο Υπουργός Α.Α.&Τ. κύριος Κ. Τσιάρας και ο Πρόεδρος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κύριος Ν. Σαλάτας, παρουσία του επικεφαλής της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες, Πρέσβη, κυρίου Ι. Βράιλα, ενώπιον του Επιτρόπου Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίου C. Hansen και του Γενικού Δ/ντή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίου W. Burtscher, ότι δηλαδή διακαής επιθυμία όλων μας είναι να παταχθεί κάθε είδους διαφθορά από όπου, κι αν προέρχεται, εκπληρώνοντας έτσι το εθνικό μας καθήκον, που δεν είναι άλλο από τη διάσωση του Οργανισμού, ουσιαστικά αμφισβητείται με την ανακοίνωση του κυρίου Πασχάλη».

Αποτέλεσμα της συκοφαντικής συμπεριφοράς του Ευρωπαίου Εισαγγελέα είναι να επιδεινωθεί έτι περαιτέρω η ήδη δυσμενής θέση του Οργανισμού, με κίνδυνο η σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να συμβάλει καθοριστικά στην άρση της διαπίστευσης του Οργανισμού, με συνέπεια την αδυναμία καταβολής 3 περίπου δις ευρώ ετησίως στους Έλληνες γεωργούς και κτηνοτρόφους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και αν εντός 48 ωρών από την έκδοση του παρόντος Δελτίου Τύπου ο κύριος Πασχάλης δεν ανακαλέσει τα ως άνω ψευδώς αναφερθέντα στην από 20.05.2025 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο Οργανισμός θα προσφύγει ενώπιον της Δικαιοσύνης, προς αποκατάσταση της φήμης του.

Είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι στη χώρα μας υφίσταται Κράτος Δικαίου»

