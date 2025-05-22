Για έναν τυπικό σεισμό ενδιάμεσου βάθους κάνει λόγο ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης σχετικά με τη σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον θαλάσσιο χώρο βόρεια της Κρήτης.

Μιλώντας στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο κ. Καραστάθης επισημαίνει ότι το επίκεντρο του ισχυρού σεισμού ήταν σε απόσταση από τις κατοικημένες ζώνες γεγονός που σε συνδυασμό με το πολύ μεγάλο βάθος συνέβαλαν στο να είναι «ελάχιστες οι επιπτώσεις».

«Το θετικό σημείο είναι ότι ο σεισμός ήταν ενδιάμεσου βάθους, ήταν σε 60 χλμ βάθος, που του δίνει κάποια ασφάλεια μεγάλη ως προς τις επιπτώσεις του στις κατασκευές και γενικότερα στις κατοικημένες ζώνες, οι οποίες σημειωτέον ήταν σε μεγάλη απόσταση από το επίκεντρο. Δηλαδή ήταν το επίκεντρο εντός του θαλάσσιου χώρου και σε απόσταση τουλάχιστον 55 χιλιομέτρων από την εγγύτερη κατοικημένη ζώνη. Άρα έχουμε δύο παράγοντες που συνήργησαν ώστε να έχουμε ελάχιστες επιπτώσεις από έναν τόσο ισχυρό σεισμό, πρώτον ότι η απόσταση από τις κατοικημένες ζώνες ήταν μεγάλη και δεύτερον ότι ήταν πολύ μεγάλο το βάθος. Ένα τέτοιο βάθος εξασφαλίζει καταρχάς ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα με θέματα τσουνάμι κλπ», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Καραστάθης.

Όπως εξηγεί αυτή τη στιγμή δεν περιμένουν κάποια πλούσια μετασεισμική ακολουθία «γιατί συνήθως αυτοί οι σεισμοί δεν ακολουθούνται από πολλούς μετασεισμούς».

«Φαίνεται ότι μάλλον πρόκειται για έναν τυπικό σεισμό αυτής της κατηγορίας, των ενδιάμεσου βάθους, θεωρώ ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να εξελιχθεί έτσι ακριβώς όπως φαίνεται ότι εξελίσσεται με μια πολύ ισχνή μετασεισμική ακολουθία. Από εκεί και πέρα εμείς θα παρακολουθούμε το φαινόμενο», σημειώνει.

