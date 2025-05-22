Συνελήφθη χθες, Τετάρτη 21 Μαΐου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χαλκίδας και του πυροσβεστικού κλιμακίου Αλιβερίου, ένας 87χρονος, ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χτες το απόγευμα, σε αγροτοδασική έκταση στον Αλμυροπόταμο Εύβοιας.

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, ο 87χρονος κάπνιζε μελίσσια στην περιοχή, με αποτέλεσμα να προκληθεί η πυρκαγιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ηλικιωμένος άνδρας δεν εγκατέλειψε το σημείο, αλλά αντίθετα προσπάθησε να σβήσει μόνος του σε πρώτη φάση τη φωτιά, γι' αυτό και έπαθε ελαφρά εγκαύματα. Όταν όμως είδε ότι δεν μπορούσε να σβήσει την πυρκαγιά, ο 87χρονος ειδοποίησε την πυροσβεστική, η οποία κινητοποιήθηκε άμεσα και με εναέρια μέσα, καθώς το σημείο είναι απομακρυσμένο και πλησίαζε το βράδυ, ενώ έφτασαν και οχήματα από τη Χαλκίδα και την έθεσαν γρήγορα υπό έλεγχο, πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις.

Από τις φλόγες κάηκε μικρή έκταση με ελιές.

Σε βάρος του 87χρονου επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.093,75 ευρώ, για πρόκληση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.