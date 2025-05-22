Του Δημήτρη Κολιομιχάλη
Κεντρικός αγωγός ακάθαρτων υδάτων έσπασε το πρωί της Πέμπτης στην οδό Θεσσαλονίκης, κάτω από τη γέφυρα του Μοσχάτου.
Λόγω της θραύσης του αγωγού και του πλημμυρισμένου οδοστρώματος είχε διακοπεί η κυκλοφορία από τη διασταύρωση των οδών Αργοστολίου και Μιαούλη.
Αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων έχει αποκατασταθεί.
Πηγή: skai.gr
- Καραστάθης για τα 6,1 Ρίχτερ στην Κρήτη: «Δεν περιμένουμε πλούσια μετασεισμική ακολουθία»
- Μικρές ζημιές, πτώσεις αντικειμένων και κατολισθήσεις από τα 6,1 Ρίχτερ στην Κρήτη (Βίντεο, φωτογραφίες)
- Μπάζα και επικίνδυνα απόβλητα αμιαντολαμαρίνων σε παράνομη μάντρα - χωματερή, στη Θεσσαλονίκη (φωτογραφίες)
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.