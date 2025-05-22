Λογαριασμός
Μοσχάτο: Άνοιξε ο δρόμος στην οδό Μιαούλη μετά τη θραύση αγωγού - Βίντεο

Λόγω της θραύσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία από τη διασταύρωση των οδών Αργοστολίου και Μιαούλη.

UPDATE: 12:24
Μοσχάτο

Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Κεντρικός αγωγός ακάθαρτων υδάτων έσπασε το πρωί της Πέμπτης στην οδό Θεσσαλονίκης, κάτω από τη γέφυρα του Μοσχάτου.

Λόγω της θραύσης του αγωγού και του πλημμυρισμένου οδοστρώματος είχε διακοπεί η κυκλοφορία από τη διασταύρωση των οδών Αργοστολίου και Μιαούλη.

Αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων έχει αποκατασταθεί.

