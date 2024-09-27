Αη Γιάννης ο Ρώσος: Ετοιμη virtual reality ταινία για τη ζωή του οσίου

Η ιστορία της ζωής του Οσίου Ιωάννη του Ρώσσου παρουσιάζεται στην ταινία εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας πραγματικότητας «Ιχνηλατώντας τα Βήματα του Οσίου Ιωάννη του Ρώσσου» που θα προβληθεί για πρώτη φορά στο Νέο Προκόπι Ευβοίας. την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου.

Η virtual reality ταινία για τη ζωή του οσίου θα προβληθεί στο Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την έλευση του Ιερού Σκηνώματος στην Εύβοια.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συμπαραγωγή με την εταιρεία παραγωγής White Fox SA δημιούργησαν τη virtual reality ταινία με την υποστήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων.

Ιχνηλατώντας τα Βήματα του Οσίου Ιωάννη του Ρώσσου

Μέσα σε 15 λεπτά οι θεατές θα φορέσουνξ ις ειδικές κάσκες εικονικής πραγματικότητας και θα «εμβυθιστούν» στον κόσμο του Οσίου Ιωάννη του Ρώσσου και θα βιώσουν κομβικά σημεία της ζωής του, από τη γέννηση και τα παιδικά του χρόνια μέχρι τη συμμετοχή του στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο, την αιχμαλωσία και τα θαύματά του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, για την παραγωγή της ταινίας εικονικής πραγματικότητας έγιναν λήψεις στους φυσικούς χώρους που έζησε ο Άγιος αλλά και ιστορική έρευνα για την τεκμηρίωση του υλικού.

Συνθέσεις, χρώματα και υφές άμεσα διασυνδεδεμένες με την τεχνοτροπία των αγιογραφιών, σε συνδυασμό με την εμπνευσμένη αφήγηση και την ανάλογη μουσική επένδυση ζωντανεύουν το άχρονο της αγιογραφίας.

Μετά την πρώτη παρουσίαση του έργου, η ταινία εικονικής πραγματικότητας θα ταξιδέψει σε πόλεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αλλά και εκτός Ελλάδας.

